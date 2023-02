Radenbeck-Zasenbeck: „Minimal-Ziel erreicht“ dank 9:7 gegen Hehlingen

Von: Marvin Scholz

Teilen

Die Chancen auf den Relegations-Platz stehen noch immer gut: Marcel Schulz und der SSV RaZa blieben zumindest gegen Hehlingen/Nordsteimke siegreich. © Aron Sonderkamp.

Wahrenholz/Radenbeck – Stirn abwischen. Noch ist alles möglich! Nachdem die Tischtennis-Mannschaft der SSV Radenbeck-Zasenbeck in der Bezirksoberliga am vergangenen Wochenende zunächst gegen den TTC Wahrenholz mit 7:9 verlor, landete die Riege einen enorm wichtigen Erfolg gegen den TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (9:7).

TTC Wahrenholz – Radenbeck-Zasenbeck 9:7

Ein kleines Déjà-vu. „Es war wie im Hinspiel“, pointierte RaZa--Spieler Jan Lemme. Der Fünftplatzierte aus Wahrenholz legte bei den Doppeln gut los und verschaffte sich direkt ein kleines 2:1-Polster. Nachdem die bis dato chronische Doppel-Schwäche in diesem Spiel überwunden war, zeigte der SSV seine eigentliche Qualität und ärgerte den TTC rigoros. „Der Spielverlauf hat es auf jeden Fall hergegeben, dass wir ein Unentschieden hätten mitnehmen können“, bekräftigte auch Lemme. So gestaltete der abstiegsbedrohte SSV die Einzel-Partien sehr ausgeglichen und rettete sich zum 8:7. Schließlich verfiel die Auswärts-Riege in alte Muster und verlor auch das finale Doppel. „Das war ein ordentlicher Dämpfer für uns. Die Spiele waren supereng und wir hätten wenigstens einen Punkt verdient gehabt“, trauerte Lemme der verpassten Chance hinterher.



Ähnlich resümierte auch TTC-Akteur Jens Wegmeyer: „Gegen RaZa ist es immer schwer. Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und sind sehr glücklich über einen halbglücklichen Sieg...“

Punkte RaZa: M. Schulz/D. Heins; J. Lemme (2), Schulz, C. Pörschke, W. Wichmann, S. Selent (je 1).

Punkte Wahrenholz: T. Meinecke/R. Kuhn, U. Bösche/J. Wegmeyer; U. Bösche, T. Fromhage (je 2), M. Große, R. Kuhn.

SSV Radenbeck-Zasenbeck – TSV Hehlingen/SVN 9:7

Ganz tief durchatmen! Nach dem Wahrenholz-Dämpfer durfte die RaZa-Riege eine ganz elementaren Heim-Sieg für die Chance auf die Relegation feiern. „Da ist ein Stein vom Herzen gefallen. Hätten wir das verloren, wäre das ein Ding der Unmöglichkeit gewesen“, schnaufte Lemme kräftig durch. Dabei liefen die Eingangs-Doppel, fast schon erwartbar, nicht erfolgreich. Lemme und Co. liefen einem 1:2-Rückstand hinterher. Nachdem das Team in den Einzeln jedoch starke siebenmal punktete und auch das Entscheidungsdoppel gewann, war die Erleichterung groß. „Das Minimal-Ziel haben wir erreicht.“

Punkte RaZa: Pörschke/Wichmann, Lemme/Selent; C. Pörschke, M. Schulz, S. Selent (je 2), J. Lemme.