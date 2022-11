Tischtennis: Ummern II stürmt an die Spitze

Von: Aron Sonderkamp

Erst im Flow, dann hauchzart gescheitert. Germania Ummern (v. l. Rainer Kahle und Hendrik Lux) gewann gegen Bergfeld und verloren gegen Grassel. © Aron Sonderkamp.

Isenhagener Land – Einmal perfekt, einmal knapp gescheitert. Die Tischtennis Bezirksklassen-Riege des VfL Germania Ummern gewann mit 9:2 gegen Bergfeld, verlor aber mit 7:9 gegen Grassel. Die zweite Mannschaft stürmte nach einem 7:1 gegen Steinhorst IV an die Tabellenspitze der 4. Kreisklasse. Groß Oesingen IV war für die Germanen jedoch nicht zu schlagen.

Bezirksklasse



VfL Germania Ummern – TSV Fortuna Bergfeld 9:2

Perfekter Tag für die Germanen. „In den Doppeln konnte die Gäste noch mithalten, doch als es beim Stand von 2:1 in die Einzel ging mussten die stark ersatzgeschwächten Gäste uns auf und davon ziehen lassen“, blickte VfL-Akteur Florian Landsmann zurück. Fast alle Einzel gingen an Ummern. Lediglich Michael Stosch konnte sein Einzel gegen Florian Landsmann gewinnen, sodass es nach gerade einmal 105 Minuten Spielzeit 9:2 für die Hausherren stand.

„Ein toller Abend für uns, der nicht hätte sehr viel besser laufen können“, war Landsmann dementsprechend glücklich.



VfL Germania Ummern – TTC Grassel 7:9

Weniger rund lief es für die Germanen beim Spiel gegen den TTC. Dabei starteten die Hausherren gut. Sowohl Landsmann/Marco Klingspohn als auch Hendrik Lux/Rainer Kahle gewannen ihre Doppel. Durch die Niederlage der VfLer Philipp Stöter/Michael Alms ging es mit einem 2:1 in die Einzel. „Dort hatten die Gäste leichtes Oberwasser“, musste Landsmann eingestehen. Dennoch blieb die Partie hochspannend. Nach den Einzeln stand es 7:8 aus Sicht der Heimmannschaft. So musste das Entscheidungsdoppel her. Bei diesem mussten sich Landsmann/Klingspohn schlussendlich geschlagen geben. Nach fast 200 intensiven Minuten Spielzeit stand es also 7:9.



Landsmann: „Ein knappes Ding, bei dem wir uns eigentlich erhofft hatten, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Dieser wäre aus meiner Sicht auch drin gewesen.“ Die Germanen stehen in der Tabelle nach den beiden Spielen weiterhin auf dem vierten Platz.



4. Kreisklasse



SV Steinhorst IV – Germania Ummern II 1:7

Topspiel in der 4. Kreisklasse! „Es ging immerhin um die Tabellenführung“, erklärte auch Landsmann. Dies schien für die Ummeraner ein super Ansporn zu sein, denn diese gingen rasant mit 4:0 in Führung. Dann konnte zwar Christopher Schöpp gegen Markus Tränker den Ehrenpunkt einfahren, doch fortan machten die Gäste kurzen Prozess und am Ende nach gerade einmal 90 Minuten Spielzeit den Sack zum 7:1 zu.

„Insgesamt ein fast perfekter Abend für unsere Jungs und vorübergehend zumindest mal die Tabellenführung.“



SV Groß Oesingen IV - Germania Ummern II 7:3

Nicht umsonst ist der SVGO in der aktuellen Spielzeit noch verlustpunktfrei. Das musste auch der VfL spüren. Ummern hielt bis zum Stand von 2:2 noch auf Augenhöhe mit. In den Doppeln gaben Stefan Fricke/Normen Meyer gegen Bernd Strohbecke/Justus Ludwig (1:3) und Reinhard Otte/Markus Tränker gegen Ewald Heers/Patrick Stockmann (2:3) knapp geschlagen. Otte (3:1 gegen Heers) und Fricke (3:0 gegen Strohbecke) egalisierten. Dann packten die Hausherren aber eine Schippe drauf, ließen nur noch einen Sieg der Gäste in Form von Reinhard Otte (3:0 gegen Strohbecke) zu und gewannen am Ende nach 105 Minuten Spielzeit mit 7:3. „Insgesamt war Oesingen an diesem Abend zu stark für uns, eigentlich wollten wir sie schon ein wenig mehr ärgern.“