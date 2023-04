Dank Doppelsieg: Knesebeck II schielt nach oben

Von: Marvin Scholz

Germania Ummerns Mathias Müller bleibt auch nach 24 Spielen ungeschlagen und führte den VfL mit zum 7:2-Sieg gegen Gamsen II. © Privat.

Isenhagener Land - Zweimal in der Ferne siegreich. In der 1. Tischtennis-Kreisklasse ließ der VfL Knesebeck II nichts anbrennen. Auch der SV Steinhorst rundete seine Saison gut ab.

Kreisliga

TuS Ehra Lessien – SV Steinhorst 4:7

Der SVS lässt die Saison gut abrunden. Nach dem Henrik Schmidt und Holger Brandmeyer auf Ausgleich stellten, sammelte sich die Steinhorst-Riege und verlor nur drei Partien in den Einzel-Spielen.

Schmidt und Brandmeyer punkteten doppelt. „Wir beenden eine erfolgreiche Saison auf dem dritten Platz. Unsere beste Platzierung seit dem Neuaufbau. Wir sind mehr als zufrieden“, frohlockte Schmidt.

Punkte Steinhorst: H. Schmidt/H. Brandmeyer; H. Schmidt, H. Brandmeyer (je 2), D. Apitius.

1. Kreisklasse

SV Groß Oesingen II – VfL Knesebeck II 4:7

Und am Ende triumphierten die Gäste! Trotz der Pleite in der ersten Doppel-Begegnung egalisierten Matthias Serwatka und Marc Jeske das Resultat.

Knesebeck II hinterlässt einen guten Eindruck in den Einzel-Spielen

Über die Einzel-Partien hinweg, hinterließ der Einhorn-Unterbau einen guten Eindruck und gewann fünf der insgesamt acht Duelle (3:0 und dreimal 3:1). Das Duo Klaus Fritzsch und Olaf Holz finalisierte das Ergebnis zugunsten des VfL II.

Punkte Knesebeck: M. Serwatka/M. Jeske; K. Fritzsche, M. Jeske (je 2), M. Serwatka.

TTC Wahrenholz II – VfL Knesebeck II 3:7

Zumindest etwas entspannter gestaltete der VfL die zweite Partie einen Tag später. Die Auswärts-Fahrten brachten den Tabellenfünften nicht von der Leistung ab.

Der Unterschied zum ersten Spiel: Serwatka und Jeske siegten schon in der ersten Doppel-Partie. Zwar ging die zweite Begegnung in dieser Phase verloren, aber die Einzel-Sequenzen galten auch hierbei als erfolgsversprechend.

Abermals punktete Jeske doppelt (3:2, 3:0) und auch Oskar Kahle (3:0, 3:0) bejubelte zwei Punkte. Holz trug sein Übriges dazu bei (3:0, 3:0). „Beide Spiel verliefen sehr gut für den VfL, der noch auf den dritten Platz schielt“, bekräftigte Knesebecks Dennis Reichelt.

Punkte Knesebeck: M. Serwatka/M. Jeske; M. Jeske, O. Kahle, O. Holz (je 2).

3. Kreisklasse

VfL Knesebeck III – TV Teichgut II 7:0 N.A.

Gewonnen, ohne dabei groß ins Schwitzen zu kommen? Beim VfL die Realität. Aufgrund der Tatsache, dass der Unterbau von Teichgut das ausgefallene Personal nicht kompensieren konnte, gewann die Heim-Riege, ohne mit dem Schläger tätig werden zu müssen.



4. Kreisklasse

MTV Gamsen II – Germnia Ummern II 2:7

„Von Anfang an lag Spannung in der Luft“, spürte VfL-Spieler Florian Landsmann das Adrenalin. Es sollte sich positiv für den Ummeraner Unterbau entwickeln.

Ummern verliert nur ein Einzel-Match

Nach einem ausgeglichenen Doppel (Matthias Müller und Normen Meyer punkteten), verlor der Gast nur ein Spiel in den Einzel-Sequenzen. Müller und Co. sammelten anschließend sechs Zähler und fuhren die Punkte lässig nach Hause. „Es war ein toller Abend für uns, an welchem Müller weiterhin ungeschlagen blieb“, frohlockte Landsmann.

Punkte Ummern: M. Müller/N. Meyer; M. Müller, R. Otte (je 2), M. Tränker, N. Meyer (je 1).

5. Kreisklasse

Germania Ummern III – SV Steinhorst V 7:0

Ohne eine Mine zu verziehen, setzten die Germanen ihr gewohntes Tischtennis durch und ließen dem SVS nicht den Hauch einer Chance.

Nach 70 Minuten war das Spiel entschieden

Normen Meyer, im Zusammenspiel mit Ingo Heinrich, und Jörg Laue mit Carsten Hase überwiesen direkt zwei Punkte auf das Konto nach den ersten beiden Doppel-Spielen.

Von dieser Leitlinie ließ sich das Heim-Team nicht abbringen. Höchst seriös und mit ganzer Klasse sammelten die Germanen weiter fleißig Punkte. „Die Hausherren gaben lediglich zwei Sätze ab und gewannen nach nur 70 Minuten klar mit 7:0“, durfte sich Landsmann freuen. Insgesamt lief der Abend gegen den Tabellenvierten besser als gedacht.

Punkte Ummern: N. Meyer/I. Heinrich, J. Laue/C. Hase; N. Meyer (2), J. Laue, C. Hase, I. Heinrich (je 1).