Groß Oesingen erlebt Machtdemonstration gegen Grassel

Von: Marvin Scholz

Teilen

Punktete zumindest bei der Grassel-Niederlage: Gernot Tetzlaff gab für den SVGO gegen den TTC sein Bestes. Am Ende sollte es aber nicht reichen. © Marvin Scholz.

Groß Oesingen/Hankensbüttel - Das war keine gute Leistung! In der Tischtennis-Bezirksklasse verlor der SV Groß Oesingen recht klar gegen den TTC Grassel. Hankensbüttel schlug Bergfeld in der Kresiliga deutlich.

Bezirksklasse

Groß Oesingen – TTC Grassel 3:9

„Mit dieser Leistung spielte der SV wie ein Absteiger“, leitete Groß Oesingen-Akteur Thorsten Swit nach der 3:9-Klatsche gegen den Tabellendritten ein. Schon in den Doppel-Sequenzen tat sich der Gastgeber schwer: Gernot Tetzlaff im Zusammenspiel mit Jörg Lindmüller sorgten für die einzige Punkteausbeute. Den Rest musste Oesingen abgeben. „Man wurde regelrecht überlaufen“, verdeutlichte Swit. In den anschließend folgenden Einzeln wurde das Gemüt nicht zum Positiven gewandelt. Thorsten Swit und Lindmüller erspielten für das Team zwei Zähler. Natürlich deutlich zu wenig. „Wenn man unten steht, hat man auch kein Glück“, so der Akteur.

Punkte SVGO: G. Tetzlaff/J.Lindmüller; Lindmüller, T. Swit (je 1).

Kreisliga

TTC Hankensbüttel – Fortuna Bergfeld II 7:1

Letztendlich mehr als eindeutiges Ergebnis! Nur das erste Doppel verlor der TTC – Christian Chmelensky und Daniel Busche verspielten den ersten Punkt. Im weiteren Verlauf machte es das Duo Lars Wasserscheidt und Heiko Deden besser (3:1) und fuhren den ersten Zähler ein. Im Einzel entwickelte sich die Partie zu einer einseitigen Nummer. Wasserscheidt jubelte doppelt (3:0 und 3:1), aber auch Chmelensky punktete zweifach beim Sieg (zweimal 3:2). „Mit solch einem klaren Sieg hätten wir nicht gerechnet“, zeigte sich Spieler Deden durchaus verblüfft.

Punkte TTC: L. Wasserscheidt/H. Deden; Wasserscheidt, Deden (je 2), Busche, Deden (je 1).