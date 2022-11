Tischtennis-Bezirksklasse: Klarer Ummern-Sieg gegen MTV

Von: Marvin Scholz

Punktet beim erfolgreichen Heim-Spiel des SV Groß Oesingen in den Einzel-Spielen zweifach und trug seinen Teil zum 9:2-Triumph bei: Jörg Lindmüller. © Nina Feith.

Ummern/Oesingen – Zweifacher Heim-Erfolg. In der Tischtennis-Bezirksliga fertigte der VfL Germania Ummern den MTV Adenbüttel regelrecht ab. Der SV Groß Oesingen gewann ebenfalls seine Heim-Partie gegen den VfL Knesebeck.

Bezirksklasse

VfL Germania Ummern – MTV Adenbüttel 9:2

So ganz eindeutig sah es in den ersten drei Doppeln gar nicht aus. Die beiden Duos Florian Landsmann/Marco Klingspohn und Hendrik Lux/Rainer Kahle erspielten sich jeweils einen Punkt, doch Philipp Stöter/Michael Alms mussten sich im zweiten Doppel geschlagen geben. Daran anschließend zeigte der VfL jedoch sein wahres Tischtennis-Gesicht. Stöter ragte in den Einzel-Partien heraus – aber auch der Rest seiner Team-Kollegen lieferte einen guten Auftritt ab. Nach knapp zwei Stunde stellten die Germanen auf ein souveränes 9:2. „Insgesamt war es ein toller Abend und eine tolle Hinrunde für uns“, bekräftigte VfL-Akteur Landsmann.

Punkte Ummern: Landsmann/Klingspohn, Lux/Kahle; Stöter (2), Landsmann, Klingspohn, Lux, Kahle, Alms (jeweils 1).

SV Groß Oesingen – VfL Knesebeck 9:2

„Im Spiel Siebter gegen Achter rechnete sich der SV etwas aus“, umschrieb SVGO-Spieler Thorsten Swit im Vorlauf. Dies sollte auch in der Art und Weise gelingen. Zwei der drei Doppel-Matches entschieden die Duos Swit/Ernst-Adolf von der Ohe und Timon Heers/Rainer Schulze zu Beginn für sich. Die darauffolgenden Einzel-Spiele sollten ebenfalls eindeutig pro Groß Oesingen verlaufen. Swit setzte zum Doppel-Sieg an, aber auch Jörg Lindmüller sorgte in seinen Partien für zwei Punkte. Somit schob sich der SV auf Rang sechs. „Wenn man die Hinrunde mit Ersatz spielt, können wir mit diesem Rang zufrieden sein“, freute sich Swit.



Punkte SVGO: Swit/von der Ohe, Heers/Schulze; Swit, Lindmüller (jeweils 2), Heers, von der Ohe, Müller (jeweils 1).

Punkte VfL: D. Reichelt/V. Reichelt; Fritzsch.