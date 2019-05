Tipps vom Bundesliga-Profi für Gifhorns Top-Talente

PfiffIKus – Die Serie mit dem KSA Gifhorn: Rose und Sanny beim NFV-Jungschiedsrichter-Lehrgang

+ Tipps vom Profi: Felix Rose (l./TSV Meine) und Leon Sanny (r./TSV Vordorf) mit Bundesliga-Schiri Robert Schröder.

Gifhorn/Barsinghausen – Ob sie in einigen Jahren wohl selbst im Profifußball pfeifen? Die zwei talentierten Nachwuchsreferees Felix Rose (TSV Meine) und Leon Sanny (TSV Vordorf) kamen im April in den Genuss, an einem hochkarätigen Jungschiedsrichter-Lehrgang des Niedersächsischen Fußball-Verbandes in Barsinghausen teilzunehmen.