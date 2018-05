Tiddische hat nun Trümpfe in der Hand

Vorteil Teutonia! Durch den erneuten Punktverlust des VfL Wittingen/Suderwittingen II in Hagen-Bokel hat der SV Tiddische in der 3. Fußball-Kreisklasse 1 nunmehr alle Trümpfe im Aufstiegsrennen in der Hand. Eine absolute Rarität ereignete sich derweil in Oerrel.

FC Oerrel II –

SV Sprakensehl 4:0 (0:0)

Erster Sieg für Oerrels Reserve seit März 2017! „Das war recht souverän – gemessen an der geringen Erfahrung mit Siegen“, schmunzelte Trainer Armin Schulze nach dem Coup gegen Sprakensehl. Zu Beginn der Partie hatte der SSV mehr Spielanteile, ohne jedoch daraus zwingende Torchancen zu generieren. Oerrel war mehrfach durch Konter gefährlich, aber alle Chancen blieben ungenutzt. Nach einer Umstellung in der Pause hatte der FCO die Partie besser unter Kontrolle. Allerdings dauerte es bis zur 65. Minute, ehe nach einer schönen Kombination durchs Mittelfeld, Marcel Rohrbacher freistehend das 1:0 erzielen konnte. Bereits im nächsten Angriff erzielte Christian Axt – nach einer verunglückten Abwehr des gegnerischen Keepers – das 2:0 aus der Distanz per Lupfer. Die Partie wurde nun hitziger geführt, aber am Ende konnte Oerrel noch zwei weitere Tore durch Marcel Rohrbacher und Marcel Cech erzielen und somit den Platz als verdienter Sieger verlassen.

• Tore: 1:0, 3:0 Rohrbacher (65., 75.), 3:0 Axt (67.), 4:0 Cech (90.).

SC Hagen-Bokel –

VfL Wittingen/S. II 0:0

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Der SC Hagen-Bokel verteidigte clever, machte die Räume eng. Wittingen fand dagegen kein Mittel, erspielte sich nur wenige Chancen. Und die VfL-Defensive offenbarte große Lücken, was die Hausherren aber nicht ausnutzten. „Mit etwas Glück hätten wir zur Halbzeit auch führen können“, haderte SC-Coach Björn Cohrs. Nach der Halbzeit kamen die Gäste dann besser ins Spiel, ohne dabei jedoch großartig Torchancen zu generieren. Nur bei den Standardsituationen strahlten die Brauereistädter Torgefahr aus. Auf der anderen Seiten blieb der Gastgeber immer wieder durch Konter gefährlich, doch zum Treffer reichte es am Ende nicht. Trotzdem war Cohrs mehr als zufrieden: „Wir haben uns den einen Punkt redlich verdient.“

• Tore: Fehlanzeige.

SV Teutonia Tiddische –

Hankensbüttel II 1:0 (0:0)

Frohlocken in Tiddische. Durch Wittingens Patzer haben die Teutonen nun auch rein rechnerisch die Tabellenführung inne und sind fürs Erste heißester Anwärter auf den Titel. Wobei sich der Primus ebenfalls fast zu einer Nullnummer gequält hätte. Nachdem die Gastgeber in der ersten Hälfte gute Gelegenheiten liegen ließen, waren Chancen nach dem Wechsel absolute Mangelware. So musste ein „Glücksding“ (Trainer Thomas Kubis) her. Kevin Lambrecht nutzte einen Fehler des HSV-Keepers – er verschätzte sich, der Ball sprang an die Latte und der Teutone musste nur noch einköpfen – zum goldenen Tor (65.). Gut so. Denn Kubis meinte: „Wir hätten noch acht Stunden spielen können und hätten kein Tor gemacht...“

• Tor: 1:0 K. Lambrecht (65.).

Von Ingo Barrenscheen und Jannis Klimburg