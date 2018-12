Tiddische: Fünf Neue unterm Baum!

Von Rouven Peter und Ingo Barrenscheen.

Teil drei bildet gleichermaßen den Abschluss des Rückblickes auf die erste Saisonhälfte in der 2. Fußball-Kreisklasse 1. Zum Ausklang stehen die Kellerkinder der Liga, darunter die aufstrebende Reserve des VfL Knesebeck im Blickpunkt.

• VfL Knesebeck II (Platz 10/ 16 Punkte / 18:32 Tore): Eine durchwachsene Hinrunde spielte der VfL. Nach guter Vorbereitung startete die Knesebecker Reserve katastrophal in die neue Spielzeit. „Nach dieser Vorbereitung waren sich wohl einige Spieler zu sicher“, glaubt Trainer Andreas Buchwald, der Ende Oktober für Bernd Boese übernahm und dem Team neue Impulse geben wollte. Seit Buchwald coacht, gewann Knesebeck vier Spiele, darunter gegen Spitzenreiter Hoitlingen, und verlor eins, befreite sich so vom letzten Tabellenplatz. Buchwald: „Es war wichtig, das Selbstvertrauen wiederzukriegen, ich habe zudem an die Moral appelliert.“ Die 2:0-Pleite zum Jahresabschluss im Derby gegen Hagen-Mahnburg war zwar bitter, aber: „Ich habe gesagt, dass das noch passieren wird!“ Wintertransfers hat der VfL nicht geplant. Das einzig Geplante sind Punkte, um den Klassenerhalt einzutüten.

• SV Teutonia Tiddische (Platz 11/ 16 Punkte / 20:41 Tore): Dünn besattelt an Personal, nicht aber an Punkten. Trotz teils nur elf Spielern – Trainer Thomas Kubis als Notnagel schon miteingerechnet – hat sich der Neuling aus Tiddische eine solide Basis für die zweite Saisonhälfte geschaffen. „Ich bin stolz auf die Truppe. Wir brauchen uns vor keinem zu verstecken und konnten fast immer mithalten“, zieht Kubis ein zufriedenes Halbzeit-Resumee. Nur zweimal seien die Teutonen „unter die Räder gekommen“. Nicht nur deshalb ist die Zuversicht für 2019 groß. Denn dem leidigen Kräftemangel beugt der Club mit satten fünf Neuzugängen vor! Christian Fuchs (SV Osloß), Marcel Dethlefs (MTV Gamsen II), Marcel Lambrecht (FC Brome), Daniele Guarnaccia und Daniele Lo Gatto (beide SV Jembke) seien „nicht nur in der Breite eine sehr gute Verstärkung“, bekräftigte SV-Geschäftsführer Robert Stroka. „Dann sind wir endlich soweit, dass ich von der Bank aus dirigieren kann“, freut sich Kubis. Das Thema Klassenerhalt sei noch nicht durch. Aber er sich sicher, dass die Rot-Weißen das Kind schon schaukeln werden. „Wenn alle gesund bleiben und die Trainingsbeteiligung besser wird.“

• Wesendorfer SC II (Platz 12 / 13 Punkte / 22:38 Tore): Enttäuschend verlief die Hinserie des WSC. „Wir haben uns zwischen Platz sechs und neun eingeschätzt“, gesteht Trainer Julian Hoppe ein. Wesendorf hat mit einigen Verletzungen zu kämpfen, hinzu kommt die Formschwäche vieler Spieler. Die bitteren Niederlagen gegen Wittingen/Su. (1:3) und Parsau (0:2) sind weitere herbe Rückschläge. In puncto Fairness hat die WSC-Reserve geglänzt, ist das fairste Team der Liga – nur 15 Gelbe Karten stehen zu Buche. Hoppe: „Es freut mich, von außen zu sehen, dass es bei uns keinen Ärger gibt!“ Für die Mission Klassenerhalt möchte Hoppe aufrüsten, ist an ein, zwei Spielern dran. Doch: „Es ist schwer, wen im Winter loszueisen.“

• VfL Wittingen/S. II (Platz 13/ 9 Punkte / 27:71 Tore): „Ich hatte es fast schon geahnt“, meint Spielertrainer Benjamin Litzrodt. Damit meint er die kriselnde Tabellensituation. Denn die Wittinger konnten in der gesamten Hinrunde nur drei Siege einfahren. Wie auch bei viele anderen Teams litten die Brauereistädter unter argen Personalsorgen. „Wenn wir aus dem Vollen schöpfen könnten, würden wir nicht dort unten stehen“, ist sich Litzrodt sicher. Symptomatisch für die enge Personaldecke: Peter Dierks musste mit 65 Jahren drei Spiele über die volle Distanz absolvieren.

• FC Germania Parsau II (Platz 14 / 7 Punkte / 17:55 Tore): Sie stehen am Ende – aber noch ist nicht Ende im Gelände, meint Parsaus Coach Marcel Krause trotzig. „Aufgegeben haben wir uns noch nicht. Wir probieren alles, um noch da unten rauszukommen.“ Das Schlusslicht geht relativ entspannt mit der kritischen Situation um, immerhin hatte sich diese durch den enormen Aderlass klar abgezeichnet vor der Saison. „Es hört sich komisch an: Aber bei uns ist keiner so richtig sauer, weil wir unten stehen. Das war uns allen bewusst“, betont Krause. Wichtig war für den FCGP vor allem, die Reserve überhaupt am Leben zu erhalten. „Wenn man erst einmal die Zweite aufgibt, ist es schwierig, sie wieder aufzubauen. Wir haben einen sehr starken Mannschaftszusammenhalt, egal wie die Spiele ausgegangen sind.“ Nur dürfe sich Parsau II nicht mehr so viele Anfängerfehler erlauben, „wenn wir da noch irgendwie rauskommen wollen.“ Gerade gegen die direkten Konkurrenten sprang zu wenig heraus.