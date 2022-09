Im Einzel fehlen Körner

Anna Klasen jubelt über Doppeltriumph und Dänemark Titel

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Sie verstehen sich praktisch blind: Anna Klasen und ihre Gelegenheits-Doppelpartnerin Martina Colmegna gewannen die BTHC Women’s Open. © Privat

Braunschweig/Hankensbüttel – Der Braunschweiger Bürgerpark scheint ein gutes Pflaster für Anna Klasen zu sein. Im Vorjahr war das Tennis-Ass aus Hankensbüttel bei den Women’s Open überraschend bis ins Einzel-Finale vorgedrungen, dieses Mal sahnte sie beim Nachfolge-Turnier BTHC Women’s Open den Doppel-Titel in der Löwenstadt ab.

Perfekte Harmonie



Augenscheinlich harmoniert die 28-Jährige sehr gut mit ihrer italienischen Bundesliga-Partnerin vom TC 1899 Blau-Weiß Berlin, Martina Colmegna. Denn kurioserweise hatte das Gespann schon einmal zufällig vor neun Jahren in Spanien zusammen ein Turnier gewonnen. „Da kannten wir uns noch gar nicht, haben uns einfach eingeschrieben. Seither haben wir auf der Tour nicht mehr zusammen gespielt, jetzt in Braunschweig hat es wieder gepasst und gleich wieder funktioniert“, schmunzelte Klasen. „Wir ergänzen uns total gut von unserem Spiel her.“ Der Triumph vor der Heimkulisse sei umso schöner gewesen, weil „mich meine Familie und Freunde supportet haben“, strahlte die Wahl-Hamburgerin.



Das an Position vier gesetzte Paar bemühte in einigen Augenblicken allerdings auch das Glück, um die Runden zu überstehen. Direkt im Auftaktmatch ging es für Klasen/Colmegna gegen Diana Martynov/Lisa-Marie Rioux (Frankreich/Japan) in den Match-Tiebreak. Mit Happy End (7:5, 4:6, 10:3). Weitaus glatter lief der Erfolg über das deutsche Doppel Laura Boehner/Fabienne Gettwart (6:2, 6:0). Damit standen die Hankensbüttelerin und ihre Weggefährtin schon im Endspiel in Braunschweig, denn ihre Halbfinal-Gegnerinnen Ziva Falkner/Noma Noha Akugue (Slowakei/Deutschland) traten nicht an – ein kampfloser Sieg. Dafür wurde es im Finale umso packender: Wieder mussten Klasen/Colmegna den Match-Tiebreak bemühen (6:3, 2:6, 10:5), bejubelten letztlich aber den Triumph gegen das an Position zwei gesetzte Gespann Veronika Erjavec/Weronika Falkowska (Slowenien/Polen). „In den entscheidenden Situationen haben wir mutig und entschlossen unser Spiel gespielt, vor allem am Netz“, bilanzierte Klasen.



Im Einzel fehlen Körner



Der Einzelwettbewerb beim mit 25 000 Dollar dotierten ITF-Turnier hingegen war für die hiesige Erstliga-Spielerin dieses Mal früh beendet. Sie unterlag in der ersten Runde gegen Joelle Lilly Sophie Steur mit 4:6, 4:6, gegen die sie gut anderthalb Wochen zuvor bereits beim Turnier in Erwitte im Viertelfinale denkbar knapp gescheitert war. Sie sei noch „müde vom Final Four in Dänemark“ gewesen, bei dem sie mit ihrem Zweitklub – auch außergewöhnlich – tatsächlich dänischer Meister wurde. „Dann haben mir einfach ein paar Körner gefehlt.“



Eine Verschnaufpause legt der Tennis-Profi allerdings nicht ein. In dieser Woche ist sie beim noch höher dotierten Event (60 000 Dollar) im schweizerischen Collonge-Bellerive im Einsatz und musste sich dort erst einmal durch die Qualifikation kämpfen. Mit Bravour. Durch das 7:5, 2:6 und 14:12 gegen die Japanerin Mana Ayukawa steht sie im Einzel-Hauptfeld.