SVGO-Auftakt in Landesliga: „Ganzer Ort fiebert darauf hin“

Von: Aron Sonderkamp

Feuer frei: Aufsteiger SV Groß Oesingen (Michel Kühne, rechts) startet mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Wolfsburg in die Bezirksliga-Saison 2022/23. Sowohl die Mannschaft als auch der Ort können den Start kaum noch erwarten. © Aron Sonderkamp

Lasset das Abenteuer beginnen. Aufsteiger SV Groß Oesingen startet am Sonntag (15 Uhr) auf heimischem Rasen in die Saison 2022/23 der Fußball-Bezirksliga. Los geht es gegen den 1. FC Wolfsburg.

Groß Oesingen – Der SVGO um Trainer Torben König kann es kaum noch erwarten. Die Generalprobe gelang Groß Oesingen bereits am vergangenen Sonntag, als die König-Elf den TSG Mörse aus dem Bezirkspokal kegelte (3:1). Dementsprechend positiv blickt der Coach dem Ligastart entgegen: „Nach letzter Woche bin ich sehr optimistisch. Gerade körperlich hatten wir gar keinen Abbau trotz Urlaub oder Corona. Ab der 60. Minute haben wir körperlich dominiert.“ Ein Aspekt, der auch gegen den 1. FC ausschlaggebend sein dürfte: „Wir kommen gerade über unsere körperliche Fitness. Es wird den Unterschied machen. Spielerisch werden wir den ein oder anderen Gegner nicht foppen können“, ist sich König sicher.

Umso wichtiger sei es, den vorhandenen Ballbesitz zu nutzen: „Wir müssen die effektiver nutzen und besser kontrollieren. Wir dürfen nicht zwingend immer schnell nach vorne.“ Auch eine Eingewöhnungszeit, wie gegen Mörse, könne man sich nicht erlauben: „Es darf nicht jedes Mal so sein, dass wir 20 Minuten brauchen, um reinzukommen. Das dürfen wir uns Sonntag nicht erlauben. Wir müssen uns an das höhere Tempo gewöhnen.“ Auch die Räume bei gegnerischem Ballbesitz müssten versiegelt werden. Daran hätte die König-Elf in dieser Trainingswoche nochmals vermehrt gearbeitet.



Am Sonntag dürfte das heimische Geläuf wohl auch eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen. Immerhin kickt Wolfsburg zu Hause auf Kunstrasen. Viel mehr konnte König zum kommenden Gegner auch nicht sagen. Nicht weiter schlimm, wie er anmerkte: „Ich bin ganz froh darüber, dass wir die Gegner noch nicht so kennen. Dann können wir uns ganz auf uns konzentrieren.“



Einer Bitte um eine Spielverlegung seitens der Wolfsburger, wohl aufgrund der Betriebsferien des VW-Werks, wie König vermutet, stimmte der SVGO nicht zu. „Der Ausweichtermin hat uns gar nicht gepasst. Wir hätten uns selbst geschwächt. Außerdem freuen wir uns, die Bezirksliga-Saison zu Hause zu starten. Der ganze Ort freut sich und fiebert darauf hin.“



Personell steht Verteidiger Niels-Ole Müller urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Auch ein Einsatz von Abwehrhüne Arne Heers steht krankheitsbedingt in der Schwebe. „Er ist extrem gut drauf und war schon gegen Mörse stark. Man verzichtet ungern auf eine Säule. Aber ich bin guter Dinge, dass er dabei ist“, bleibt König optimistisch. Zudem stünden Alternativen im Kader schon bereit. Dem heiß ersehnten Auftakt steht also nichts mehr im Weg.