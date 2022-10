Eklat in Didderse! Sprakensehl spricht von „Gewalttaten“ und bricht Spiel ab

Der Gegner widerspricht den Vorwürfen, nun geht‘s vors Sportgericht

Das darf doch wohl nicht wahr sein!? Der SV Sprakensehl um Spielertrainer Gültekin Gültas sah sich nach eigenem Bekunden in Didderse Gewalttaten ausgesetzt und brach die Partie in der 2. Fußball-Kreisklasse 1 deshalb ab.

Eklat zwischen dem SSV Didderse II und SV Sprakensehl! Die Gäste sprechen von Gewalttaten und spielten nicht weiter, der Gegner weist die Vorwürfe zurück.

Schon wieder ein Fall fürs Sportgericht im NFV-Kreis Gifhorn! In der 2. Fußball-Kreisklasse 1 kam es am Sonntag im Verfolgerduell zwischen dem SSV Didderse II und SV Sprakensehl nach 70 absolvierten Minuten beim Stand von 5:1 für die Gastgeber zum Spielabbruch, weil Schwarz-Gelb nach angeblichen Tätlichkeiten von Zuschauern und einem Spieler nicht mehr weiterspielen wollten. Allerdings gingen die Wahrnehmungen beider Seiten über das Geschehene weit auseinander...

Sprakensehls Co-Trainer Joseph Glassmann sprach von „Gewalttaten von außen“ durch Didderser Zuschauer. Nach einem Foul sei die Situation seiner Aussage nach am Spielfeldrand eskaliert. Ein Zuschauer hätte einen Auswechselspieler der Gäste „bepöbelt und geschlagen“. Es kam plötzlich, außerhalb des Spielfelds, zu einer Rudelbildung. In dessen Zuge sei er selbst angespuckt worden („So etwas ist respektlos“), Spielertrainer Gültekin Gültas hätte eine Kopfnuss bekommen, so Glassmanns Schilderung. Zudem hätte auch ein Didderser Spieler in diesem Zusammenhang eine Tätlichkeit begangen, so seine Version. Was der gegnerische Coach Sirko Dahlmann negierte. „Unsere Jungs waren komplett unbeteiligt und ganz ruhig.“ Das könnten zwei zufällig anwesende Polizei-Hauptkommissare als Augenzeugen bestätigen. Der Klassiker: Zwei Stühle, zwei Meinungen...



Schiedsrichter Friedrich Dobat, der die Auslöser-Szene dem eigenen Bekunden nach nicht gesehen hatte und trotzdem eine Gelb-Rote Karte verteilte, versuchte zu deeskalieren, gab dem Auswärts-SSV fünf Minuten Zeit zum Runterkommen. Doch nach einem kurzen Hin und Her entschied sich das Gültas-Team dazu, nicht weiterzumachen. „Bevor es bei der nächsten Aktion von außen wieder losgeht. So dürfen sich Zuschauer nicht verhalten. Wir sehen nicht ein, bei solchen Gewalttaten das Spiel fortzusetzen.“ Es sei sogar noch der Vorsitzende von Didderse in die Kabine gekommen und hätte sich entschuldigt, gab Glassmann an.

Dahlmann wiederum mutmaßte, der Kontrahent hätte angesichts des klaren Rückstands nur nach einem Grund gesucht, um die Pleite noch abzuwenden. Sein Vorwurf: „Meines Erachtens nach war das ganz bewusst. Das war vorher schon ein unterirdisches Benehmen vom Sprakensehler Trainer und zwei, drei Spielern. So ein Sonntag braucht kein Mensch.“ Da wiederum waren alle einer Meinung.