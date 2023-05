„Wird ein einmaliges Erlebnis!“ Ü32 von Bergfeld/Parsau/Brome kickt in VW-Arena

Freundschaftsspiel gegen Traditionsteam des VfL Wolfsburg

Große Vorfreude auf das außergewöhnliche Erlebnis: Die Altherren der SG Bergfeld/Parsau/Brome spielen am Dienstag auf dem heiligen Rasen der VW-Arena.

Auf der Tribüne hat wohl schon jeder von ihnen einmal gesessen. Nach Pfingsten aber betreten die Ü32-Fußballer der SG Bergfeld/Parsau/Brome den heiligen Rasen in der VW-Arena zu einem besonderen Freundschaftsspiel.

Gleich mehrfach ist der Rasen in der Volkswagen Arena in den vergangenen Jahren mit dem „Pitch of the year“-Award für das beste Bundesliga-Grün ausgezeichnet worden. Selbst bei Stadionführungen dürfen die heiligen Halme nicht betreten werden. Insofern genießen die Altherren der SG Bergfeld/Parsau/Brome am Dienstag, 30. Mai, ein echtes Privileg: Denn sie haben ein Freundschaftsspiel gegen das Traditionsteam des VfL Wolfsburg vor dieser imposanten Kulisse gewonnen!

Dort, wo die Wölfe-Profis am Sonnabend noch ihr letztes Liga-Spiel gegen Hertha BSC Berlin bestreiten, kicken drei Tage später (Anpfiff 19.30 Uhr, der Eintritt erfolgt über das Marathontor 1 und ist frei!) die Oldies des Drei-Dörfer-Teams gegen die ehemaligen VfL-Legenden wie Roy Präger, Peter Kleeschätzky, Siggi Reich oder Gerald Schröder. All das im Rahmen der grün-weißen Arena-Woche, die bis Sonntag, 4. Juni, jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm bietet. Alle Partnervereine mit Ü32-Riegen konnten sich für das besondere Duell in der VW-Arena bewerben. Augenscheinlich reichte die SG Bergfeld/Parsau/Brome eine eindrucksvolle Kandidatur ein, denn sie wurde auserwählt.

„Final hat das Lars Fischer bei uns entworfen. Wir haben etwas Lustiges zusammengeschrieben und auch Videos beigefügt. Etwa von unserem Mannschaftsabend, wo alle auf dem Haufen liegen. Da haben wir dann dazugeschrieben: Das ist unsere Taktik – alle auf den Ball...“, grinst Mannschafts-Kapitän Rene Wedekind. Gut möglich, dass es dieser Kreativität geschuldet war, dass der hiesige Kreisklassist den Zuschlag erhielt.



Diese Nachricht erhielt die SG in dieser Woche, die Freude ist riesig. „Das wird ein einmaliges Erlebnis sein! Wann hat man schon mal die Möglichkeit, in der VW-Arena zu spielen“, reibt sich Wedekind vergnügt die Hände. Plötzlich seien am Donnerstag gleich 17 Akteure beim Training gewesen, für das große Match selbst haben sich sogar 28 Spieler (!) spontan angemeldet. „Auf einmal kommen Leute, die man das ganze Jahr nicht gesehen hat“, lacht der Teamleader. So könne Bergfeld/Parsau/Brome pro Halbzeit à 40 Minuten jeweils einen vollständigen Kader aufbieten.



Dazu zählt übrigens auch der Doppel-Agent Jan Wiedenroth. Dieser kickt häufiger auch für das VfL-Traditionsteam, läuft aber auch in der regulären Saison für Bergfeld/Parsau/Brome auf und schmiss 2001 sensationell mit Wolfsburgs Amateuren Borussia Dortmund aus dem DFB-Pokal. Mal schauen, ob er am Dienstag nach Pfingsten hüben wie drüben mitmischt. Wedekind und Co. jedenfalls fiebern dem Happ(y)ening entgegen: „Champions League-Hymne an und dann geht’s los...“