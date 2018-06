Spannung pur im Abstiegskracher

Fußball – Kreisliga: Wittingen empfängt MTV Wasbüttel

+ © Barrenscheen Auf seine extraordinären Qualitäten wird es ankommen: Wittingens Torjäger Sven Arndt (r.) steht gegen den MTV Wasbüttel wieder im Fokus. Seine Tore werden benötigt. © Barrenscheen

Wittingen. Mehr Abstiegskracher geht nicht! Der Tabellenvorletzte VfL Wittingen empfängt am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Kreisliga das Schlusslicht MTV Wasbüttel. Bei einer Pleite der Bräuereistädter wäre der Abstieg so gut wie beschlossene Sache.