Mit Sir-Tiki-Taka zur Wachablösung

Zurück zu den Wurzeln: Durch den Sieg des enorm aufgemotzten Teams Restaurant Odysseus/Tito’s Bar am gestrigen Maifeiertag kehrt das Firmenfußball-Turnier 2020 in seine Wiege Wittingen zurück.

Knesebeck – Der letzte große Triumph des griechischen Fußballs liegt schon eine ganze Weile zurück. 2004 wurden Angelos Charisteas und Co. unter König Otto alias Rehhakles bei der EM zu Helden. Anders als beim damaligen Sensations-Gewinner kam der Triumph der Mannschaft Restaurant Odysseus/Tito’s Bar am gestrigen Maifeiertag beim traditionellen Firmenfußball-Turnier in Knesebeck allerdings nicht aus heiterem Himmel wie ein Blitzschlag von Zeus.

Klare Favoritenrolle

Ein loser Blick auf den exklusiven Kader vor dem Anpfiff genügte, um zu wissen: Die Götter im Olymp müssten schon sehr zürnen, wenn dieses Star-Ensemble nicht am Ende die Trophäe holt. „Wir waren schon der Favorit hier“, gibt auch Mannschaftsführer Christos „Tito“ Kolonitsios mit einem schelmischen Grinsen zu, kaum dass seine Riege den Titelverteidiger und Ausrichter Butting durch ein knappes 2:1 im Endspiel entthront hatte. Auf dem Ernst-Hiestermann-Platz wurden derweil auch Stimmen respektive Vorwürfe laut, dass der ursprüngliche Charakter des Firmenfußball-Turniers durch die Arbeitgeber-ferne Aufstellung verfälscht werde.

Nur ein Gegentreffer

Dabei war für den neuen Champion aus der Not erst eine Tugend geworden. Denn kurz vor dem Wettbewerb sprang ein Spieler nach dem anderen ab. „Wir haben am Dienstag noch wie wild rumtelefoniert“, erklärt Kolonitsios. Nicht die schlechtesten Connections offensichtlich.

Und so hieß es von Anfang bis Ende: Hellas! Mit einem locker-flockigen 3:0-Sieg gegen die kurzfristig ausgedünnte Auswahl des Isenhagener Kreisblatts gestartet, servierte das Team Odysseus/Tito’s Bar mit einem Sir-Tiki-Taka-Tänzchen auf dem kurz geschorenen Grün einen Gegner nach dem anderen ab. Bis zum Finale wohl gemerkt sogar ohne Gegentreffer. Erst Andreas Manthey, Alterspräsident des Vorjahressiegers Butting, befleckte dann eine Minute vor Schluss doch noch die weiße Weste mit dem Anschlusstreffer und machte das Endspiel gefühlt noch einmal scharf. Doch das Suflaki brannte nicht mehr an, nachdem zuvor Marcel Liedtke mit einer Kopfball-Bogenlampe und Bruder André Liedtke nach einem Konter getroffen hatten.

2020 nun in Wittingen

Im kleinen Finale hatte die Volksbank ihr Tor-Konto mit einem 4:0 gegen das Eggers-Service-Center aufgebessert.

Butting ist die Firmenfußball-Trophäe also los. Aber eben auch die aufwendige Organisation. Beim Gedanken an 2020, dann in Wittingen, musste Kolonitsios erst einmal durchpusten: „Das wird ein Kraftakt! Aber wir werden das schon schaffen und freuen uns darauf, das Turnier im nächsten Jahr ausrichten zu können.“

Reales Netzwerken

Die Logistik dahinter sei „schon nicht ganz ohne“, bekräftigte auch Marcel Bartels, Geschäftsführer international beim nunmehr abgelösten Gastgeber Butting. Und augenzwinkernd fügte er hinzu: „Wir sind gespannt auf Gyros und Cocktails.“ Der Edelstahl-Verarbeiter hatte in der Tat wieder groß aufgefahren am Tag der Arbeit. Daher sei es „schon ein bisschen traurig“ gewesen, dass die Resonanz mit acht Teams und einem überschaubaren Publikum etwas mau gewesen sei. Dabei hätte es in Zeiten von Instagram und Co. seinen Reiz, als Betriebe „in ungezwungener Atmosphäre zusammenzukommen und ein reales, soziales Netzwerken“ zu betreiben.

VON INGO BARRENSCHEEN