Sechs Tore, 22 Elfmeter: Knesebeck verliert Spektakel

Fußball – Bezirkspokal Herren, Achtelfinale: Einhörner verpassen haarscharf nächste Überraschung

+ Die Wermutstropfen auf ein mitreißendes Bezirkspokal-Spiel: Der VfL Knesebeck beklagte die Verletzungen von Tim Krebiel (am Boden) und Felix Weitemeier.

Knesebeck – Was für eine Moral! Was für ein Mega-Marathon vom Punkt! Was für ein Pech! Der VfL Knesebeck stand am gestrigen Feiertag ganz dicht vor der nächsten faustdicken Überraschung im Fußball-Bezirkspokal, hatte den TSV Vordorf nach einem hochintensiven, hochspannenden Schlagabtausch am Ernst-Hiestermann-Platz am Rande einer Niederlage.