„Sechs-Punkte-Spiel“: Ohretal muss gegen Verfolger HSV ran

Von: Marvin Scholz

Den Zweiten im Griff haben: Die Aufgabe Vorhop-Schönewördes (r., Christopher Schulze, l. Aaron-Bela Bühlow) gegen Eischott. © Marvin Scholz

Aufsteiger-Duell und Kampf in den Top-Drei! In der 1. Fußball-Kreisklasse 1 treffen die Aufsteiger FC Oerrel und Teutonia Tiddsiche aufeinander, während Hankensbüttel beim Tabellenführer Ohretal aufläuft.

Isenhagener Land – Inmitten der zweiten Staffel will sich der SV Wagenhoff gegen den MTV Wasbüttel Luft im Keller verschaffen.

Staffel 1



SV Jembke – FC Ger. Parsau (So., 14 Uhr)

Zwar konnten die Germanen ihre Mini-Niederlagen-Serie gegen Barwedel (1:1) stoppen, „doch nach dem Abpfiff waren alle down“, stellte Coach Sören Henke dar. Zu viele Chancen wurden liegen gelassen. Am Wochenende wäre ein Anlass, dies zu verändern. „Ich gehe davon aus, dass wir mehr Ballbesitz haben werden – wir benötigen aber eine gute Passschärfe und kreative Lösungen im letzten Drittel“, wünscht sich der Übungsleiter von seiner Riege. Indes ist Trainer Henke aber weit davon entfernt, den Tabellenfünften zu unterschätzen. „Für mich ist es eine Wundertüte – sie scheinen defensiv kompakt zu stehen und gegen spielstarke Mannschaften mithalten zu können.“ Speziell deshalb ist eine gute Restverteidigung für den FCGP wichtig.



FSV Vorhop-Schönewörde – SV Eischott (So., 14 Uhr)

Das Top-Team aus Eischott stattet dem FSV einen Besuch ab (Platz zwei). Doch kein Grund, schon vorher den Kopf in den Sand zu stecken: „Unsere Brust ist breit, in den letzten drei Spielen haben wir ein Torverhältnis von 10:0 und wir haben dreimal gewonnen“, zeigt sich FSV-Coach Peter Dierks selbstbewusst. Dennoch geht Übungsleiter Dierks mit einer Portion Realismus ran: „Das wird sicherlich Schwerstarbeit für unsere Defensive – wir gehen es defensiv an und wollen über Konter nach vorne.“ Eischott verlor zwar die Primus-Platzierung, ist aber trotzdem nicht zu unterschätzen. „Sie haben einen unglaublich starken Angriff und eine gute Abwehr“, skizziert Dierks die Balance. „Wir müssen stabil hinten stehen und effizienter werden.“



SV Barwedel – Wahrenholz II (So., 14 Uhr)

Normalerweise sollte das Credo der Taterbusch-Reserve lauten: raus aus dem Keller und wieder Anschluss an den zwölften Platz herstellen. Gegen Barwedel wartet jedoch ein Top-Vier-Team, welches nach dem Spieltag sogar auf den dritten Platz springen kann.



FC Ohretal – Hankensbüttel (So., 14 Uhr)

Die Ohretaler Arbeit zahlt sich aus, sodass der neutrale Zuschauer das kommende Spiel als Top-Duell (Platz eins gegen Rang drei) umschreiben kann. Trotz der erfreulichen Tabellensituation ist Hankensbüttel in den Augen des FCO-Co-Trainers Sebastian Seidler Favorit. „Gleichzeitig ist es für uns ein Sechs-Punkte-Spiel.“ Mit voller Vorfreude und großer Motivation will das Team von Trainer Sebastian Sommer das Aufeinandertreffen angehen. „Beide Mannschaften spielen attraktiv und stellen sich nicht hinten rein“, weiß der Co. Indes will Seidler keinen zu großen Druck auf die Mannschaft ausüben: „Wir wollen, dass die Mannschaft Spaß hat, das Spitzen-Spiel von Anfang an annimmt und zeigt, dass sie gewinnen will.“



SV Teutonia Tiddische – FC Oerrel (So., 14 Uhr)

Duell der Aufsteiger! Doch beide Teams befinden sich aktuell im unteren Tabellendrittel. „Trotzdem haben wir eine kleine Favoriten-Rolle“, schätzt Tiddische-Kapitän Marcel Zymella den Status quo ein. Um wichtige drei Punkte zu sammeln, will Tiddische den eigenen Spielstil durchbringen. „Wir wollen den Ball haben und dann auch laufen lassen.“ Sollte das Heim-Team mit einer ähnlichen Einstellung antreten, wie zuletzt, und spielerisch ähnlich agieren, so befindet Zymella, ist ein Sieg im Bereich des Möglichen.



SV Osloß – Tülau/Voitze (So., 14 Uhr)

Eine gute Gelegenheit für Tülau, um den Abstand auf den Gegner auf sechs Punkt auszubauen. „Das wäre schonmal nicht schlecht“, erklärte Trainer Rüdiger Bratze schmunzelnd. Der Übungsleiter erwartet ein Spiel auf Augenhöhe, doch warnt gleichzeitig: „Personell wird es bei uns eng – wir werden viel kämpfen müssen, um den Abstand zu halten.“



SV Tappenbeck – SV Bokensdorf (So., 14 Uhr)

Eine Begegnung im Spektrum des unteren Tabellendrittels. Tappenbeck will sich von den unteren Plätzen distanzieren (Rang acht, zehn Punkte), während sich Bokensdorf aus dem Tabellenkeller (Platz zwölf, fünf Punkte) befreien will.



Staffel 2



SV Wagenhoff – Wasbüttel (So., 14 Uhr)

Die Suche nach Punkten hält an. Nachdem der SV die letzten fünf Partien allesamt verlor, will das Team von Trainer Rene Vranken reagieren und eine Antwort finden. Mit dem MTV wartet ein Gegner aus dem unteren Tabellenmittelfeld. Bei einem Heim-Sieg könnte die Riege auf den 9. Rang springen. Eine große Motivation vor einer schweren Aufgabe.