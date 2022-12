Scoccimarro würde Sieg zum Jahresabschluss „mit Kusshand nehmen“

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Giovanna Scoccimarro (rechts, hier bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021) will in Jerusalem noch einmal alles geben und womöglich sogar jubeln. © Imago/GEPA pictures/Christian Walgram

Giovanna Scoccimarro tritt zum Jahresabschluss beim Masters in Jerusalem an. Nur wenige Wochen zuvor scheiterte die Judoka aus Lessien beim Grand Slam in Tokio in der ersten Runde.

Lessien/Jerusalem – Einer geht noch: Rund zehn Monate nach ihrem Kreuzbandriss und nur ein paar Wochen nach ihrem Grand-Slam-Comeback in Japan steht Giovanna Scoccimarro wieder auf der Matte. Die Judoka aus Lessien tritt zum Jahresabschluss dem heutigen Dienstag, 20. Dezember, beim Masters in Jerusalem an.

So ganz hat Scoccimarro das Erstrunden-Aus bei ihrer Rückkehr in Tokio gegen die Schwedin Ida Eriksson noch nicht verdaut: „Das hat mich sehr, sehr geärgert. Ich habe mir den Kampf nochmal angeschaut und hätte aus dem Los deutlich mehr rausholen müssen.“ Nach knapp zwei Wochen Zeit zum Verdauen, sieht sie ihren Auftritt jedoch im Gesamtbild: „Man hofft immer, dass man zurückkommt und alles ist wie immer. Aber ich war eben verletzt und konnte nicht trainieren.“ Zudem sei das anschließende Trainingslager in Japan sehr gut gewesen. „Normalerweise geht man ins Training und kennt die Leute. Es ist ein Stück weit Gewohnheit. Es ist gut, auch mal andere Partner zu haben.“



Vor allem mit Hinblick auf die Kämpfe in Jerusalem. Dort will das Judo-Ass vom MTV Vorsfelde ein anderes Gesicht als in Japan zeigen: „Ich muss mein altes Judo wieder abrufen können. Ich darf keinen Klammer haben, das Angriffsjudo zu zeigen, was mich auszeichnet.“ Dann könne es ein gutes Turnier werden. Eine feste Zielsetzung hat sich Scoccimarro jedoch nicht gesteckt: „Ich hätte gerne eine Platzierung. Das bedeutet Platz eins bis sieben.“ Sie wolle „realistisch“ an die Aufgabe herangehen. Einen Sieg als erstes, verfrühtes Weihnachtsgeschenk würde die Lessinerin jedoch nicht verschmähen. Im Gegenteil natürlich: „Den Sieg würde ich mit Kusshand nehmen.“ Über die Feiertage (der Rückflug geht erst am 23. Dezember) ist für Scoccimarro dann erstmal Entspannung angesagt.