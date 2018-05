Schützenfest ärgert den Wesendorfer SC

Fußball – Kreisliga: Co-Trainer Hans Götz: „Hoffe, dass die Jungs es nicht übertreiben“

+ © Barrenscheen Der Wesendorfer SC (r.) will das 0:7-Debakel aus dem Hinspiel gegen den SV Westerbeck vergessen machen. © Barrenscheen

jk. Es geht in die heiße Phase in der Fußball-Kreisliga. Nur noch wenige Spieltage stehen auf dem Plan. Am Sonntag (15 Uhr) wird der 26. Spieltag ausgetragen. An der Tabellenspitze ist alles geklärt, aber im Abstiegskampf ist es weiter spannend.