Rutt-Sieben von der Spitze verdrängt

Isenhagener Land – Ein eher weniger erfreuliches Wochenende liegt hinter den Handball-Mannschaften aus dem Nordkreis, die auf Regionsebene auf Punkte- und Torejagd gehen.

Besonders die A-Jungen der SG VfL Wittingen/Stöcken kamen mächtig unter die Räder, mussten nach dem 20:39 im Topspiel in Soltau die Regionsoberliga-Tabellenspitze räumen.

Richtig krachen ließen es hingegen die E-Mädchen der JSG Isenhagen/Oesingen bei ihrem 18:4-Kantererfolg im Regionsliga-Derby beim ZSV Brome.

Regionsoberliga MA

MTV Soltau –

Wittingen/St. 39:20 (19:14)

Die Höhe der Pleite spricht Bände! „Es gab so gut wie keinen Moment, in dem sich die Niederlage nicht angedeutet hatte. Über die Höhe kann man streiten“, resümierte SG VfL-Trainer Stefan Rutt. Eigentlich hatte auch er eine Begegnung auf Augenhöhe – so wie im Hinspiel – erwartet. Doch auf SG VfL-Seite machte sich das Fehlen der beiden Spielmacher stark bemerkbar. So fuhren die Gäste laut Rutt „kopflos“ nach Soltau. Im Angriff fehlen schlichtweg die nötigen Ideen, ein echter Spielfluss kam nicht zustande. Dazu kam, dass auch die Abwehr („Die funktionierte auch nur sporadisch“) nicht ihren besten Tag erwischte. Die Soltauer trafen somit fast nach Belieben – aus nahezu allen Winkeln. Außerdem hatten die Wittingen/Stöckener dann auch noch das Pech, dass die eigenen Möglichkeiten nicht konsequent verwertet wurden. „Zählt man all diese zusammen, sähe das Ergebnis deutlich knapper aus“, so der Coach. Rutt sprach von einem „Trauerspiel“. Rang eins wird nun wohl kaum noch zurückzuerobern sein.

. Tore SG VfL Wittingen/Stöcken: Bartel (6), Dobberstein (1), Wolter (5), Beyer, Kamke (1), Ibold, Kahrens (1), Boehm, Berlin (1), Cordes, Grahn, Alpers (1), Lang (4).

Regionsliga WC

MTV Vorsfelde –

Wittingen/St. I 14:24 (10:11)

Die Brauereistädterinnen dürfen nach dem Erfolg weiterhin von der Vizemeisterschaft träumen. Zumindest verteidigten sie durch den Erfolg Rang zwei. Dabei schien die SG VfL in Abschnitt eins gedanklich noch nicht auf der Platte gewesen zu sein. „Die Abwehr packte noch nicht richtig zu und im Angriff fehlten ab und an die zündenden Ideen“, berichtete Wittingen/Stöckens Coach Kai Schüttenberg. Dennoch führten die Nordkreislerinnen beim Kabinengang immerhin mit einem Treffer Vorsprung. Mindestens zwei Schippen drauf packte das Schüttenberg/Stresing-Team nach Wiederbeginn. Nach einem furiosen 11:1-Lauf war die Vorentscheidung in diesem Duell gefallen. „Grundlage dafür waren eine nun funktionierende Defensive und eine glänzend aufgelegte Merle Krützmann als sicherer Rückhalt im Tor“, so Schüttenberg, der bereits dem Spitzenspiel gegen den VfL Lehre („Wir sind gewappnet“) entgegenfiebert.

. Tore SG VfL Wittingen/Stöcken I: Moser (4), Hawellek (4), Reinecke (4), Dobberstein (6), Kahrens (1), Jördens (4), Cicio (1).

Regionsliga MD

SG VfL Wittingen/Stöcken –

Gr. Lafferde 16:26 (9:12)

Lediglich in Abschnitt eins konnten die Hallenherren die Begegnung noch offen gestalten. Allerdings merkte man auch schon dort, dass die Gäste laut SG VfL-Trainerin Katharina Skerhutt „in Sachen Dynamik und Spielwitz überlegen waren“. Zumindest in Schlagdistanz bleiben wollten die Nordkreisler auch nach Wiederbeginn. Das gelang allerdings nicht. Schnelligkeit, Zusammenspiel, Abschlussglück – es fehlte so ziemlich an allem. „Unsere Mannschaft hat sich leider deutlich unter Wert verkauft“, so Skerhutt. Sie hofft nun auf konsequenteren Einsatz im Training, so dass schon am kommenden Sonntag eine bessere Leistung herausspringt. Allerdings geht die Reise dann zum Rangzweiten aus Mascherode.

. Tore SG VfL Wittingen/Stöcken: Nielsen (1), Witt (1), Gaas (2), Könemann (5), Klasing (4), Hilmer (3).

Regionsliga WD

SG VfL Wittingen/Stöcken –

PSG Peine 13:39 (5:18)

Mit einer Überraschung gegen den noch verlustpunktfreien Spitzenreiter hatte SG VfL-Trainer Arne Gade im Vorfeld nicht gerechnet. Ein achtbares Ergebnis sollte erzielt werden. Zufrieden war Gade mit den 13 erzielten Treffern. „Im Vergleich zu den anderen Spielen haben wir besser miteinander gespielt und waren zielstrebiger vor dem Tor“, so der Übungsleiter. Allerdings machte er auch deutlich: „Dem Tempo im Umkehrspiel der Peiner konnten wir meist nicht folgen.“

. Tore SG VfL Wittingen/Stöcken II: Wesemann (5), Moser (3), Stucke (2), Kröger (2), Müller (1).

JSG Isenhagen/Oesingen –

JSG Allertal 15:10 (8:3)

Die JSG-Mädchen erwischten einen Sahnetag – speziell in der ersten Halbzeit. Das im Training Einstudierte wurde im Spiel sehr gut umgesetzt. Zwar ging es nach dem Seitenwechsel nicht ganz in diesem Tempo weiter, doch trotz mehrerer Unkonzentriertheiten und Fehlwürfe sowie dem 9:11-Anschluss der Gäste ließ sich Isenhagen/Oesingen den Erfolg nicht mehr nehmen.

. Tore JSG Isenhagen/Oes.: Lüttich (6), Lilje (4), Reisich (4), Feith (1).

Regionsliga ME

SG VfL Wittingen/Stöcken –

MTV Vorsfelde 15:21 (9:8)

„Das Ergebnis täuscht etwas über den wahren Spielverlauf hinweg“, unterstrich SG VfL-Coach Arne Gade. Er beobachtete stattdessen ein Duell „auf Augenhöhe“. Nach Führung zur Pause verschliefen die Gastgeber den Start in Abschnitt zwei. Folge: Sie kassierten vier Treffer in Serie. Zwar gab sich Wittingen/Stöcken nicht auf und schaffte wieder den direkten Anschluss, doch es reichte nicht mehr, um der Partie eine erneute Wende zu geben. „Dennoch können die Jungs stolz auf sich sein, denn sie haben keinen Ball verloren gegeben“, so Gade.

. Tore SG VfL Wittingen/Stöcken: Wolter (1), Engler (1), Büschen (1), Jördens (2), Hellmann (2), Borchers (3), van Werde (5).

Regionsliga WE

SG VfL Wittingen/Stöcken –

MTV Vorsfelde II 10:14 (6:9)

Das Hauptmanko der SG VfL war ganz klar die Chancenverwertung. „Hätten wir nur die Hälfte unserer Möglichkeiten genutzt, hätten wir das Spiel gewonnen“, so Wittingen/Stöckens Trainer Arne Gade. Ansonsten war er mit dem Auftritt seiner Mädels zufrieden. Gade: „Sicherlich haben wir dazu noch zwei- bis dreimal nicht aufgepasst und Vorsfelde somit zu leichten Toren eingeladen. Dadurch verliert man dann so ein Duell gegen einen gleichwertigen Gegner.“

. Tore SG VfL Wittingen/Stöcken: Wegner (1), Hansen (3), Reinecke (3), Nowak (3).

ZSV Brome –

JSG Isenhagen/O. 4:18 (3:6)

Das Warten auf den ersten Saisonerfolg hat für die JSG ein Ende. „Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung, die Mädels waren hellwach und hochmotiviert“, wie Trainerin Tanja Moser hervorhob. Einerseits wurden durch die starke Laufbereitschaft immer wieder Chancen herausgespielt, andererseits klappte auch die Abwehrarbeit nahezu tadellos. „Ein großes Lob an unsere Küken, aber auch ein Kompliment an die Bromer, die nie Freude und Spaß verloren haben“, äußerte sich Moser abschließend.

. Anmerkung: Die Torschützen beider Teams wurden nicht gemeldet.

