Pferde-Freunde aufgepasst: Mammut-Turnier in Barwedel

Von: Ingo Barrenscheen

Absprung in die Pferde-Sphäre! In Barwedel kehren am Pfingstwochenende an der B248 die Großwettkampf-Tage wieder ein. © Siegfried Glasow.

Barwedel - Hof Bünter war gestern, doch das eine Event jagt das nächste. Nun kehren die großen Reit-Wettkampftage nach Barwedel und Umgebung zurück.

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und alle packen mit an, ohne viele fleißige Helfer ist so eine Veranstaltung nicht möglich“, unterstrich die Turnierleitung um Frauke Wagner im Vorfeld.

400 Reiter, 620 Pferde/Ponys

Sie freut sich bereits auf die kommende Veranstaltung, zu der sich rund 400 Reiter mit 620 Pferden/Ponys für die 24 Prüfungen einen Startplatz gesichert haben. Insgesamt sind 1080 Nennungen eingegangen.

Ordentlich Trubel also in Barwedel. Die Ehrungen der Regionsmeisterschaft werden am Sonntagnachmittag auf dem Springplatz vorgenommen.

Ein weiteres Highlight ist die Flaniermeile, die erstmalig auf dem Turniergelände zur Schau gestellt wird. Verschiedene Produkte können bestaunt, probiert oder käuflich erworben werden.

Auftakt am Freitag im Zeichen des jungen Pferdes

Für die kleinen Besucher steht eine Hüpfburg bereit. Für das leibliche Wohl ist selbstredend auch gesorgt.

Der Auftakt-Freitag, 26. Mai, steht ganz im Zeichen des jungen Pferdes. Beginn der ersten Prüfung ist um 11.30 Uhr. Am Sonnabend, 27. Mai, ist Prüfungsbeginn bereits um 7.30 Uhr, mit der letzten Siegerehrung wird gegen circa 20 Uhr gerechnet.



Die Organisatoren benötigen einen langen Atem. Zum Abschluss am Sonntag geht’s um 8 Uhr los. Gegen Mittag findet die Fohlenpräsentation des Pferdezuchtvereins Ahnsen auf dem Hauptplatz statt.

Die letzte Prüfung des dreitägigen Mammut-Programms ist die Springprüfung der Klasse M um 16.30 Uhr.

PFERDELEISTUNGSSCHAU IN BARWEDEL Die Zeiteinteilung Freitag, 26. Mai: Springplatz: 11.30 Uhr Springpferdeprüfung Kl. A*

13.00 Uhr Springpferdeprüfung Kl. A**

14.30 Uhr Springpferdeprüfung Kl. L

15.30 Uhr Springprüfung Kl. M

Dressurplatz: 17.00 Uhr Dressurprüfung Kl. A



Sonnabend, 27. Mai: Springplatz: 7.30 Uhr Stilspringprüfung Kl. E

9.30 Uhr Stilspringprüfung Kl. A*

12.30 Uhr Springprüfung Kl. A** mit Stechen

14.00 Uhr Stilspringprüfung Kl. L

16.00 Uhr Springprüfung Kl. L

18.00 Uhr Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M*

Dressurplatz: 08.00 Uhr Dressurprüfung Kl. E

10.00 Uhr Dressurprüfung Kl. A**

12.30 Uhr Dressurreiterprüfung Kl. L*

16.30 Uhr Dressurprüfung Kl. M*



Sonntag, 28. Mai: Springplatz: 08.00 Uhr Stilspringprüfung Kl. E mit Stechen

09.30 Uhr Punktespringprüfung Kl. A*

12.00 Uhr Springprüfung Kl. A**

14.30 Uhr Führzügel-Wettbewerb

15.00 Uhr Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L

16.30 Uhr Springprüfung Kl. M**

Dressurplatz: 08.30 Uhr Dressurreiter-Prüfung Kl. A

11.00 Uhr Dressurprüfung Kl. L** Kandare

14.30 Uhr Dressurprüfung Kl. M**