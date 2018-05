Premieren-Pleite: Parsau piesackt Rühen!

Himmelsfahrts-Frust beim SV BW Rühen: Der Aufstiegsaspirant ließ ausgerechnet im Derby gegen den FC Parsau Federn und büßte damit seine gute Ausgangslage gegenüber Spitzenreiter SV Osloß (3:0 in Hankensbüttel) ein.

Im Abstiegskampf verschaffte sich der SV Eischott mit dem 5:2-Erfolg über Grußendorf etwas Luft. Schlecht sieht es für den SV Tülau/Voitze aus, der beim SV Jembke mit 2:5 unterlag.

SV Hankensbüttel – SV Osloß 0:3 (0:1)

Der HSV agierte aus einer sicheren Deckung heraus und ließ nicht viel zu. Osloß hatte zwar Feldvorteile, aber klare Chancen gab es zunächst nicht. Hankensbüttel war durch gelegentliche Konter jederzeit gefährlich. „In der ersten Halbzeit haben wir die Begegnung offen gestaltet, hatten aber nur eine Rumpftruppe zusammen und konnten daher nicht wechseln“, meinte HSV-Trainer Richard Matis.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Osloß den Druck. In der 57. Minute ein Foul im Strafraum des HSV. Der Unparteiische zeigte auf den Elfmeterpunkt. Mario Fischer ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum 0:1 für die Gäste.

Nach einer Stunde bot sich für den HSV die Ausgleichschance, doch der Schuss von Tobias Golombeck fand nicht den Weg ins Tor. Im Gegenzug machte es Björn Beith besser und traf zum 0:2. Das war die Vorentscheidung in dieser Begegnung. Mitte der zweiten Halbzeit bekam Osloß einen Freistoß in Strafraumnähe, aber Dennis Bauer verfehlte das Ziel. Auch in den folgenden Minuten hatte Osloß mehr vom Spiel. In der 81. Minute machte Fischer mit dem Treffer zum 0:3 alles klar.

SV Jembke – SV Tülau/Voitze 5:2 (0:0)

Nach dieser Niederlage sieht es für die Tülauer im Abstiegskampf nicht gut aus. Bereits fünf Punkte fehlen zum rettenden Ufer. Dabei sah es im ersten Durchgang in Jembke noch gut aus. Beide Teams hatten gute Chancen, in Führung zu gehen. Aber ein Treffer wollte nicht fallen.

Gleich nach dem Wechsel schlug Guiseppe Millemaci gleich zwei Mal innerhalb von zwei Minuten zu, und es stand 2:0. Tülau gab sich aber nicht auf und schöpfte neue Hoffnung, als Steffen Vodde in der 59. Minute auf 2:1 verkürzte. Aber diese Hoffnung dauerte nur zehn Minuten, dann traf Rodolfo Ebeling-Vargas zum 3:1. Als Bennet Illing eine Viertelstunde vor Schluss das 4:1 erzielte, war die Begegnung entschieden.

SV BW Rühen – FC Germ. Parsau 1:3 (1:1)

Jetzt hat’s Rühen erwischt! Im 22. Saisonspiel erlitten die Blau-Weißen die erste Niederlage – und das im Prestige-Duell gegen den Nachbarn aus Parsau. „Irgendwann ist es halt soweit“, trug SV-Coach Sören Henke die Premieren-Pleite mit Fassung und meinte: „Wir waren vom Kopf her nicht ganz da.“ Sprich: Der Dauer-Vizemeister hielt dem Druck zumindest gestern nicht stand. Die Gastgeber trafen zu häufig die falschen Entscheidungen gegen hoch anlaufende Germanen und agierten zu oft mit langen Bällen.

Dennoch sei seine Mannschaft nach dem Gleichstand zur Pause in Hälfte zwei zu einem Chancenplus gekommen, meinte Henke. Kevin Fries etwa hatte schon den Torwart umkurvt, traf aber neben das Tor. Fynn Jennerich scheiterte zudem mit einem Elfmeter.

FC Ohretal – SV Langwedel 5:0 (2:0)

Der FC Ohretal hatte keine Mühe, sich gegen das Schlusslicht aus Langwedel klar durchzusetzen. Von Beginn an bestimmten die Gastgeber das Geschehen und setzten die Gäste unter Druck. Aber erst Mitte der ersten Halbzeit gelang Torjäger Edmund Laeseke die 1:0-Führung. Zwei Minuten später lenkte Steffen Rodewald eine Flanke ins eigene Tor zum 2:0. Weitere Möglichkeiten blieben im ersten Durchgang ungenutzt. „Wir waren ständig im Angriff, aber Langwedel hat die Bälle meistens hinten rausgeschlagen“, so Ohretals Co-Trainer Torben Thiele.

In der zweiten Halbzeit hielt Langwedel zunächst gut dagegen. Erst in der letzten Viertelstunde ließ die Kraft beim Schlusslicht nach. Niklas Wrede sorgte in der 76. Minute für das 3:0. Es folgte ein Doppelschlag der Ohretaler, die innerhalb von zwei Minuten den 5:0-Endstand markierten.

TuS Ehra-Lessien – TSV Brechorf 0:0

+ Trotz guter Gelegenheiten spielte Ehra-Lessien (l.) nur 0:0. © Barrenscheen

Torlos verlief die Begegnung in Ehra. Allerdings waren auf beiden Seiten gute Gelegenheiten vorhanden, die Begegnung zu entscheiden. „Wir hatten zwar mehr Chancen, aber Brechtorf war jederzeit durch Konter gefährlich und hätte auch einen Treffer erzielen können“, so TuS-Trainer Jürgen Schenk. In der ersten Halbzeit war Ehra zwar optisch überlegen, aber klare Möglichkeiten ergaben sich nicht.

Im zweiten Durchgang verpasste Ehra die Führung. In der 58. Minute traf Nick Zinn nur den Pfosten. In der letzten Viertelstunde hätte dann noch die Entscheidung fallen können. Ein Schuss von Jeremy Schmidt wurde auf der Linie gerettet, und fünf Minuten vor Schluss strich ein Kopfball von Stefan Mewes knapp über das Tor. So blieb es bei der letztlich gerechten Punkteteilung. „Das Remis geht in Ordnung“, meinte TSV-Trainer Andreas Stiegert.

SV Eischott – TSV Grußendorf 5:2 (2:1)

Wichtige Punkte zum Klassenerhalt holte sich der SV Eischott gegen die ebenfalls gefährdeten Grußendorfer. Bereits nach neun Minuten bracht Özgür Cansi die Gastgeber in Führung. Als Olaf Stein einen Ball ins eigene Tor lenkte, stand es nach 19 Minuten 2:0. Hoffnung kam bei den Gästen auf, als Jonas Pöppel in der 33. Minute auf 2:1 verkürzte.

Auch nach dem Wechsel blieb es spannend. Zunächst erzielte Domenik-Pascal Oertelt das 3:1 für Eischott, aber erneut Pöppel sorgte für das 3:2. Der Ausgleich wollte jedoch nicht gelingen. „Wir hatten etwas Glück, dass der Ausgleich nicht fiel. Dann haben wir uns aber wieder gesteigert und verdient gewonnen“, so Eischotts Trainer Jens Beyer. Zwölf Minuten vor Schluss fiel die Vorentscheidung, als wiederum Oertelt das 4:2 erzielte. Den Schlusspunkt zum 5:2-Erfolg setzte Niklas Bruchmann in der 82. Minute.

Von Manfred Hallmann und Ingo Barrenscheen