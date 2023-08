Elfmeter-Held Dittrich: Wahrenholz schlägt Wilsche

Von: Ingo Barrenscheen

Mit Glück und Geschick hielten sich die neuen Defensivspezialisten vom VfR Wilsche-Neubokel (l. Alexander Wakengut) auch gegen Wahrenholz (Marten Richter) in den regulären 90 Minuten schadlos. Letztlich umsonst. © Manfred Gades.

Wilsche - Achtelfinale, ahoi! Im Elfmeter-Krimi schlug der VfL Wahrenholz am gestrigen Mittwochabend den VfR Wilsche-Neubokel im Fußball-Bezirkspokal mit 4:1. Ein Neuzugang stach besonders hervor.

Dort muss das Taterbusch-Team nur eine Woche später beim Liga-Rivalen FC Türk Gücü Helmstedt ran. Noch Zukunftsmusik. Erst einmal genossen die Schwarz-Gelben den – unnötig – erzitterten Erfolg in Wilsche.

Denn eigentlich hätte der nominelle Favorit schon in Hälfte eins alles klarmachen können. „Das war die beste Halbzeit, die ich unter unserem Cheftrainer Sebastian Ludwig gesehen haben“, geriet Spartenleiter Jan Schöbel fast ins Schwärmen.

Aluminium und Kurzpassspiel: „Haben Wilsche am Leben gehalten“

Mit dem kleinen Makel, dass der vorne personell spürbar ausgedünnte VfL den letzten Punch, die finale richtige Entscheidung vermissen ließ.

Lars Koch traf das Aluminium, weitere verheißungsvolle Angriffe versiegten ebenfalls. Das gepflegte Kurzpassspiel führte zu nichts. „Wir hätten sie knacken können. So haben wir Wilsche am Leben gehalten“, konstatierte Schöbel.

Was sich fast gerächt hätte. Denn nach dem Wechsel sahen die Zuschauer ein anderes Bild. Es wurde wild. Und absolut ebenbürtig. Ein absoluter Pokalfight eben, der in den letzten zehn Minuten aufgrund des fehlenden Flutlichts auch noch unter der Dunkelheit litt.

Lucky Punch auf beiden Seiten möglich

Die Partie hätte in beide Richtungen kippen können. „Es wäre ein typischer Lucky Punch für beide Seiten möglich gewesen“, bestätigte Schöbel.



Also musste die Lotterie vom Punkt die Entscheidung bringen. Bühne frei für die große Show von Timo Dittrich! Der Schlussmann hielt direkt die ersten zwei Wilscher Schüsse, vier Wahrenholzer verwandelten hingegen souverän.

„Er hat ja schon in der Runde zuvor in Fallersleben einen Elfer gehalten aus dem Spiel heraus. Das spricht dafür, dass er ein Elfer-Killer ist. Er hat einen ganz großen Anteil am Weiterkommen“, meinte Schöbel.

Tore im Elfmeterschießen: N. Germer, J. Reitmeier, N. Balke, Vespermann.