Papa lässt grüßen: Sölter als Griechen-Double

Wahrenholz wandelt auf den Spuren eines HSV-Verteidigers; der geschröpfte VfL Knesebeck betreibt Ursachenforschung; und der FC Oerrel kann auch ohne Trainer gewinnen: die IK-Nachspielzeit.

•

Die Erklärung war kurz und plausibel: Dem SV Langwedel fehlte am Sonntag schlichtweg das Personal, um zum Auswärtsspiel in der 1. Kreisklasse 1 beim TSV Brechtorf antreten zu können. Das ohnehin dünn besetzte Schlusslicht musste auf einige verhinderte Akteure verzichten, zudem brachte das Abschluss-Training am Freitag auch noch Verletzungen hervor. „Bevor wir da mit zehn Mann hinfahren...“, winkte Trainer Andreas Schiller ab.

•

Was zuviel ist, ist zuviel. Nach dem Ausfall von neun (!) Stammkräften am Sonntag in Westerbeck (0:4) sieht Trainer Detlef Weber beim gebeutelten VfL Knesebeck dringenden Rede- und Handlungsbedarf. Zwar hätten die Einhörner auch schon vor seiner Zeit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, doch die momentane Ballung hat den Coach dann doch sensibilisiert. „Ich mache mir echt einen Kopf. So eine Situation ist noch gar nicht da gewesen.“ Die Frage sei: Wie könne der Verein solche Probleme in Zukunft verhindern? Immerhin würden bei einigen Spielern die gleichen Blessuren mehrfach auftreten. Weber: „Wir müssen uns einfach mehr damit beschäftigen und gegenwirken.“ Wie genau? Gewissermaßen mit einer Krankenakte und Prophylaxe. „Wenn man weiß, wo ein Spieler gewissermaßen seine Achillesferse hat, kann man etwa mit speziellem Tape gegenwirken“, nennt Weber eine Möglichkeit. Wobei das auch keine Garantie sei, „dass es ausbleibt“. Eine Belastungssteuerung sei hingegen nur in der Sommer-Vorbereitung wirklich möglich. In der Winterpause gestaltete sich das schon wieder schwieriger, meint Weber. „Man sieht ja bei allen Verein im April/Mai, dass die Spieler ausfallen.“

•

Jens Sölter macht den Papadopoulos... Nachdem der VfL Wahrenholz mit der auf den letzten Drücker von Erfolg gekrönten Aufholjagd bei der SV Gifhorn immerhin noch einen Punkt ergatterte (2:2), sah sich der Interimscoach der Schwarz-Gelben spontan geneigt, seine Mannschaft zum Essen beim Griechen einzuladen. „Der HSV hat ja so davon geschwärmt“, grinste Sölter. Dass er für diese Belohnung natürlich das Portmonee schröpfen musste, war ihm egal. „Was macht man nicht alles für den Verein.“ Das traf auch auf Jan Reitmeier zu. Dieser stieß nun schon zum zweiten Mal völlig unverhofft noch zur Mannschaft – von seinem Polizei-Einsatz in Mannheim! „Er konnte dort früher weg und hat mir zwischendurch vier, fünf Whatsapp-Nachrichten geschrieben, wo er mittlerweile ist. Er ist gerade noch pünktlich aufgeschlagen“, erklärte Sölter. Reitmeiers Rutsche aus dem Süden sei ein Sinnbild für die Moral beim abstiegsbedrohten Taterbusch-Team. „Es wollen alle.“

•

Die alten Bundesliga-Cracks haben nichts verlernt... Dank so illustrer Namen aus der glorreichen Vergangenheit vom VfL Wolfsburg wie Roy Präger, Uwe Möhrle, Jan Schanda oder Oliver Ciganovic verteidigten die Altherren des SV Reislingen-Neuhaus am Wochenende bei der Endrunde der niedersächsischen Ü32-Meisterschaft in Barsinghausen ihren Titel. Mit einer Duplizität der Ereignisse: Wie schon 2017 setzte sich die mit Ex-Profis gespickte Riege in der Endspiel-Neuauflage erneut mit 2:0 gegen den TSV Krähenwinkel-Kaltenweide durch. Genau wie der Finalgegner haben es Präger und Co. damit vollbracht, den NFV-Wettbewerb zwei Mal in Folge zu gewinnen. Möhrle und Markus Kleemann erzielten die Tore für Reislingen-Neuhaus – beide Finalisten haben sich für den 14. Deutschen AH-Supercup Ü32 qualifiziert, der 2019 ausgetragen wird. Die Wiederholungstäter blieben im kompletten Turnierverlauf ohne Gegentor.

•

Zwei Spiele, sechs Punkte. Viel besser hätte das Wochenende für den VfL Germania Ummern II in der 2. Fußball-Kreisklasse 2 eigentlich nicht laufen können. Die Betonung liegt auf eigentlich. Denn der Sieg am Sonntag gegen den SV Volkse-Dalldorf (2:0) war teuer erkauft. Gleich ein ganzes Quartett musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die letzte Viertelstunde agierten die Germanen dementsprechend in Unterzahl. In der ersten Hälfte humpelten Jonas Fischer und Patrick Haase mit Knieproblemen vom Platz. Nach dem Seitenwechsel erwischte es dann noch Lars Schmidt und Niklas Hansen. Letzterer knallte mit einem Gegenspieler zusammen und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung zu. Zu allem Überfluss knickte Hansen mit dem Fuß auch noch um. Weil der Akteur vom SV sich zudem noch eine Platzwunde einhandelte, rückte mit sofortiger Wirkung der Krankenwagen an. Immerhin ein Lichtblick: Rechnerisch kann der VfL Germania Ummern II jetzt nicht mehr absteigen...

•

Der FC Oerrel kann auch ohne den Trainer! In der 2. Fußball-Kreisklasse 1 hat sich der Tabellenfünfte ohne seinen Coach Christian Axt auf das Derby beim TV Emmen vorbereitet. Das schien gefruchtet zu haben, denn der FCO siegte in Emmen mit 4:2. Lediglich die motivierende Ansprache drei Stunden vor Spielbeginn hielt Axt im Oerreler Vereinsheim. Denn direkt im Anschluss stand der Übungsleiter für die zweite Mannschaft auf dem Rasen. Früh morgens außerdem schon für die Altherren. Mittlerweile verweilt der Übungsleiter schon im Urlaub, den er sich wohl redlich verdient hat nach dem ereignisreichen Sonntag...

Von Ingo Barrenscheen und Jannis Klimburg