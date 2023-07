Spontan-Start beschert Hankensbüttelerin Sonja Gades Nationalteam-Nominierung für WM!

Von: Ingo Barrenscheen

Da kommt selbst bei körperlichen Extrem-Anstrengungen pure Freude auf: Sonja Gades aus Hankensbüttel startet für das OCR-Nationalteam bei der WM in Belgien. © Privat

Die berühmte Sprungschanze in Oberhof diente als Sinnbild für einen Mega-Erfolg, der Sonja Gades in einen emotionalen Höhenflug versetzte: Die Hankensbüttelerin vertritt die deutschen Farben bei der OCR-Weltmeisterschaft 2023 im belgischen Genk!

Nachdem die hiesige Extrem-Sportlerin alle Bewerbungs-Unterlagen fristgerecht eingereicht hatte und die WM-Teilnahme-Bestätigung per Mail und Anruf eintrudelte, traute sie ihren Augen und Ohren nicht. Die Butting-Mitarbeiterin ist tatsächlich erstmals für die deutsche Nationalmannschaft im Obstacle Course Race, also Hindernis-Läufe mit militärischem Ursprung (siehe auch Info-Kasten), nominiert worden. Gades tritt für Schwarz-Rot-Gold vom 14. bis 17. September in der Age-Groupe 40 auf der Drei- und 15 Kilometer-Distanz an. „Ich habe es geschafft und bin unfassbar stolz! Ich habe es nie zu hoffen gewagt“, sprudelte die totale Glückseligkeit und Freude nur so aus ihr heraus nach dieser frohen Botschaft.

Spontanität ist alles...

Kurioserweise basiert die WM-Quali auf einem spontanen Entschluss. Das Mitglied der OCR Heidesprinter ging im thüringischen Wintersport-Paradies Oberhof beim Event „GettingTough 5 Elements“ kurzfristig mit einem Kombi-Ticket ins Rennen. Sprich: Die 40-Jährige musste zunächst 17 Kilometer in der Elitewelle der schnellsten Frauen mit insgesamt 700 Höhenmetern abreißen (Gesamt-Sechste bei den Frauen und Zweite in ihrer Altersklasse) und im Anschluss noch einmal neun Kilometer extra. Den zweiten Abschnitt hätte sie „ganz entspannt“ mit ihrem Team gefinished.

700 Stufen und im Kriechgang durch den Schnee

Als Höhepunkte auf der Strecke warteten die Bobbahn, die komplett hochgelaufen werden musste. Die Skihalle, in der 800 Meter durch die weiß-kalte Pracht mit Kriechhindernissen absolviert werden mussten. Die eingangs erwähnte Sprungschanze Kanzlergrund, auf der 700 Treppenstufen bezwungen werden mussten! Ein Biketrail mit schmalen Downhills sowie die Wadebergschanze, die es auf Netzen zu erklimmen galt. Was schon beim Lesen wehtut...

Dank an die sportliche Familie

Für Gades indes sind diese körperlichen Tort(o)uren mittlerweile eine Passion. Dass sie nun für das deutsche OCR-Nationalteam in Belgien starten darf, sei nur „dank eines tollen Umfeldes“ überhaupt erst möglich geworden. Weil mehrere Gadessche Generationen die Leidenschaft für den Sport teilen. „Seit meiner Kindheit betreibe ich viel Sport, meine Eltern haben mich hierbei immer unterstützt und gefördert. Mein Vater hat bei mir im Grundschulalter den Grundstein gelegt“, unterstrich die Hankensbüttelerin. Für sie gehe damit „ein Kindheits-Traum in Erfüllung“. Apropos: Auch ihr eigener Nachwuchs würde die Faszination an der Bewegung teilen. „Sie unterstützen und pushen mich, üben den Sport auch teilweise aus, sodass wir oft gemeinsam trainieren.“

Tägliches Training

Sprich: In der Familie sind ob der Nominierung alle ganz aus dem Häuschen. Aber wie heißt es so schön: Ohne Fleiß kein Preis. Deshalb wird Gades in den kommenden Wochen und Monaten bis zum großen Event tagtäglich ihr Vorbereitungspensum erfüllen. „Ich habe mir sogar jemanden dazugeholt, der mir einen Trainingsplan geschrieben hat.“ Da die Laufstrecken in Belgien überschaubar sind, werde sie den Fokus auf Arme und Griffkraft legen. Liegestütze, Klimmzüge oder der Schlingen-Trainer werden ein steter Begleiter sein. Auch Bouldern in Braunschweig ist angedacht. „Wenn dann richtig“, grinst Gades.

Medizincheck und Co. stehen noch an

Zudem muss sie nebenbei noch einige andere Voraussetzungen schaffen: Wie einen Medizincheck, Doping- und Drogentest. Wobei die Statuten in der Randsportart OCR bislang noch nicht wirklich klar strukturiert seien. Auch die Unterbringung vor Ort muss gebucht werden. „Es ist ein Center-Parc reserviert, dort wird ein richtiges Sportler-Camp entstehen.“