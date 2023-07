Fußball-Kreis Gifhorn: Wagenhoff wechselt freiwillig, Wesendorf II widerwillig die Staffel

Von: Ingo Barrenscheen

Er muss in die Ferne blicken... Julian Hoppe, Coach des Wesendorfer SC II, ist mit dem Staffelwechsel in der 2. Fußball-Kreisklasse nicht glücklich. © Barrenscheen, Ingo

Der Wesendorfer SC II ist not amused. Die Mannschaft wurde für die neue Saison im Fußball-Kreis Gifhorn in die Süd-Staffel verfrachtet. Der SV Wagenhoff wiederum schlägt den umgekehrten Weg ein.

Was lange währt, wird irgendwann gut. Oder eben auch nicht. Zumindest aus Sicht des Wesendorfer SC II. Denn der NFV-Kreis Gifhorn musste aufgrund der Relegation noch Verschiebungen in der 1. und 2. Kreisklasse vornehmen. Dadurch wird die Reserve vom Heidelandstadion aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen! Das spuckt die endgültige Staffeleinteilung aus. Der Frust darüber ist groß.



Durch den nachträglichen Aufstieg des SV Volkse-Dalldorf (Relegations-Sieg gegen Brechtorf II) in die 1. Kreisklasse herrschte auf den besagten zwei Ebenen ein mannschaftliches Ungleichgewicht in den Staffeln. Die große Preisfrage lautete also für den Gifhorner Spielausschuss: Welche zwei Teams müssen wechseln?

Wagenhoffs Wunsch wird erhört

Eine Antwort löste sich ganz von selbst. Denn der SV Wagenhoff steuerte aktiv auf Timo Teichert und Co. zu mit der Bitte, in die 1. Kreisklasse 1 rübermachen zu dürfen. Da die Gelb-Grünen ohnehin zu den drei potenziellen Wechsel-Kandidaten gezählt hätten, kam das Gremium dem Wunsch direkt nach. „So umgehen wir jeglichen Stress“, verdeutlichte Spielausschuss-Chef Teichert. „Es kamen ja nicht viele Mannschaften in Frage. Ich bin ehrlich: Wir haben auch ein bisschen an uns gedacht, weil ich glaube, dass uns die jetzigen Gegner in der Staffel mit unserer jungen Truppe besser liegen werden“, nennt SVW-Trainer Rene Vranken den Beweggrund für die Abwanderungs-Gedanken. Der Drittletzte der Vorsaison in der 1. Kreisklasse 2 rechnet sich im Norden schlichtweg bessere Chancen aus, die Klasse zu halten. Vranken kennt beide Divisionen als Spieler und Trainer, sieht im Südkreis in der Masse mehr spielerisches Potenzial.

Hoppe: „Blöd gelaufen“

Ganz anders gestaltet sich derweil die Gemütslage ein Ort weiter in Wesendorf. Der Kreisliga-Unterbau fühlt sich in der Bauernopfer-Rolle. „Ich kann mich damit nicht anfreunden“, gibt Coach Julian Hoppe unumwunden zu. Zwar hätte es in der Mannschaft auch ein, zwei Stimmen gegeben, die meinten: Neue Gegner, das hat doch auch etwas. Doch die vielen weiten Fahrten schrecken dann doch ab. Viel schlimmer aus Hoppes Sicht ist aber der Umstand, dass seiner Riege viele Prestige-Duelle durch die Lappen gehen. Der SV Groß Oesingen II ist auf-, der VfL Wahrenholz II abgestiegen. Dazu Teams wie die SG Oerrel-Langwedel, SV Hankensbüttel II oder TV Emmen. „Die sind alle in der Nähe – deshalb hätte das in dieser Saison echt nicht sein müssen. Blöd gelaufen“, stöhnt Hoppe.

Darum muss der WSC II in die Süd-Gruppe

Wobei er nach dem Ausgang des Relegationsspiels schon ein Stück weit damit gerechnet hatte, dass es den WSC treffen könnte. Die Erklärung dafür ist simpel wie nachvollziehbar: Der Spielausschuss hätte laut Teichert „oldschool“ eine Papier-Landkarte zur Hand genommen und auf der Süd-Nord-Achse des Kreises geschaut: Was ist der erste Ort, der ins Auge fällt? Richtig! Wesendorf.



Lang, lang ist’s her... Der SV Steinhorst (r. Til Eikelmann) schickt in der neuen Fußball-Saison 2023/24 erstmals wieder zwei Herrenteams ins Rennen. © Sonderkamp, Aron

Reserve-Renaissance beim SV Steinhorst Gleich vier Aspekte haben dazu geführt, dass der NFV-Kreis Gifhorn seine endgültige Staffeleinteilung erst jetzt vornehmen konnte. Neben der Relegations-bedingten Umstrukturierung (siehe Haupttext) stellten die Frauen des TuS Müden-Dieckhorst (melden nun als 7er) sowie der späte, aber noch rechtzeitige Rückzug der Altsenioren von der SG Tappenbeck/Osloß den Spielausschuss vor eine Herausforderung. Da in der Ü40-Kreisliga nur noch sechs Teams übrig sind, keimte der Gedanke auf, beide Staffeln zusammenzulegen. „Aber dann wären es 14 Teams gewesen, dass kriegst du bei den Altsenioren nicht durch“, erörterte Spielausschuss-Frontmann Timo Teichert. Außerdem hat nun auf den allerletzten Drücker der SV Steinhorst tatsächlich eine zweite Herrenmannschaft für die 3. Kreisklasse 1 gemeldet. Eigenständig wohlgemerkt, nachdem eine Anfrage des SV Sprakensehl für eine Spielgemeinschaft abgelehnt wurde. Eine Reserve-Renaissance nach gut 30 Jahren beim SVS! „Erst hatten wir den Gedanken wieder verworfen, weil es mit 32, 33 Spielern schwierig werden könnte. Aber in vielen Gesprächen intern haben wir uns dann doch dazu entschieden. Es sind auch noch weitere Akteure in Aussicht, sodass die Kader aus 17, 18 Leuten bestehen werden. Wir wollen allen Interessenten eben die Möglichkeit geben zu spielen“, erklärt Steinhorsts Spartenleiter Frank Kalinowski. Der Grundgedanke dahinter sei: „Wir sind ein Team. Und daraus bilden wir sonntags immer zwei Mannschaften.“