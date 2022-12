Erneut kein Budenzauber: NFV-Kreis Gifhorn sagt alle Hallen-Kreismeisterschaften ab!

Das sind die Gründe für das Veto

+ © Barrenscheen, Ingo Der Budenzauber steigt erst wieder 2024: Der FSV Vorhop-Schönewörde (r. Nicolas Müller, hier bei der letztmaligen Auflage 2020 gegen den FC Schwülper) bleibt also noch ein Jahr länger Titelverteidiger bei der Hallen-Kreismeisterschaft des NFV-Kreises Gifhorn. © Barrenscheen, Ingo

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Ingo Barrenscheen schließen

Auch in diesem Winter wird es keine Hallenfußball-Kreismeisterschaften für Herren, Frauen, Altherren und Altsenioren geben. Das hat der NFV-Kreis Gifhorn beschlossen.

Nicht nur der Nachwuchs schaut in die Röhre: Nun hat der NFV-Kreis Gifhorn auch seine Hallenfußball-Kreismeisterschaften der Herren, Frauen, Altherren und Altsenioren für die Spielserie 2022/23 abgesagt! Sprich: Anfang des neuen Jahres wird es erneut keinen verbandsseits organisierten Budenzauber geben.



„Nach reiflicher Überlegung und Abwägung vieler möglicher Einflussfaktoren“ sei der Spielausschuss in Abstimmung mit dem Kreisvorstand zum Entschluss gekommen, erneut einen Hallenfußball-Haken zu setzen, erklärte der Spielausschuss-Vorsitzende Timo Teichert. „Wir haben uns diese Entscheidung überhaupt nicht leicht gemacht.“



Dem Veto würden Ursachen wie Corona, Verantwortung für die Gesundheit der Spieler, Energiekrise, die Hallensituation oder Akzeptanz der Beteiligten zugrunde liegen. Der „Haupt-Beweggrund“ sei aber noch ein ganz anderer, unterstreicht Teichert. Gemäß Spielausschreibung hätte es sich um eine Pflichtveranstaltung gehandelt. Ergo hätten Vereine bei einem Nichtantritt eine Strafe aufgebrummt bekommen! Da der Spielausschuss über den Buschfunk schon vorab von einigen Teams eine Nein-Tendenz wahrgenommen hatte, wollte er solche unglücklichen Szenarien von vornherein ausschließen. Teichert: „Wenn Vereine nicht kommen wollen und wir sie dann auch noch dafür bestrafen, das wäre eine heiße Nummer gewesen.“



Um zudem keine Ungleichbehandlung zur Jugend (die Hallenserie ist bekanntlich auch gestrichen worden) herbeizuführen, verwarf der Fußball-Kreis alle Pläne und hofft auf ein Comeback in 2024. Dort seien schon zwei Sonntage im Sportzentrum Süd geblockt, so Teichert. Bis dahin will der Kreisvorstand auch an einem neuen Konzept für die Turniere feilen, um „am Image zu arbeiten“.



Wenn Vereine nicht kommen wollen und wir sie dann auch noch dafür bestrafen, das wäre eine heiße Nummer gewesen.

Das Echo auf die Absage fällt unterschiedlich aus. Die Herren des VfL Knesebeck etwa, die als Fünfter der Kreisliga-Wintertabelle qualifiziert gewesen wären, hatten „fast damit gerechnet“, sagte Trainer Jan Rinkel in Anbetracht vieler gecancelter Wettbewerbe. Während er die Zwangspause für die Jugend „ganz, ganz schlimm“ findet, stört ihn das eigene Nichtstun nicht wirklich: „Klar hätte das seinen Reiz gehabt, aber es ist auch nicht der allergrößte Verlust in der Winterpause.“ Auch bei Dirk Asmus „ist die Enttäuschung nicht allzu groß“, meint der Coach des Kreisklassen-Spitzenreiters SV Hankensbüttel. „Ich kann das schon nachvollziehen, wenn man als Kreis in so einer blöden Situation ist. Andersherum geht der Handball in der Halle auch voll weiter. Durch den Verzicht bei der Jugend hätte es aber auch nicht ins Bild gepasst.“ David Heitmann, Trainer der Frauen vom FC Ohretal, findet die Nachricht schade. „Die Frauen hätten sich bestimmt gefreut. Aber wir haben noch nie ein Turnier unterm Hallendach gespielt, daher werden wir es überleben. Mit Blick auf die Jugend wäre es ungerecht gewesen.“