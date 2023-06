Comeback-Coup für Wahrenholz II: „Pieper is on fire!“

Von: Ingo Barrenscheen

Da ist das Ding! Etwas ungläubig, aber umso stolzer präsentiert der VfL Wahrenholz II den NFV-Kreis-Gifhorn-Pokal nach dem gewonnenen Finale in Oerrel gegen den VfB Gravenhorst. Nach dem Abstieg aus der 1. Kreisklasse doch noch ein schöner Moment für die Taterbusch-Reserve. © Ingo Barrenscheen.

Oerrel - Überraschung, Überraschung! Der VfL Wahrenholz II sicherte sich den NFV-Kreis-Gifhorn-Titel und schlug den VfB Gravenhorst mit 0:1. Ein Comebacker schlug zu.

Neun Monate lang hatte eine Verletzung Tim Pieper außer Gefecht gesetzt. Zugezogen im Pokalspiel der Ersten vom VfL Wahrenholz gegen Kästorf im August 2022. Ausgerechnet im Finale des NFV-Kreis-Gifhorn-Pokals feierte der Akteur sein Comeback.

Für die zweite Mannschaft – und avancierte mit seinem Golden Goal gegen den VfB Gravenhorst zum gefeierten Helden in Oerrel!

Wer ist schon Will Grigg!? „Pieper is on fire“, schallte es unmittelbar nach Schlusspfiff aus der schwarz-gelben Jubeltraube heraus. Ein kurzer Ausbruch der Ekstase, ehe die Wahrenholzer Spieler doch recht ermattet zu Boden sanken.

„Damit hatte keiner gerechnet“

Sie mussten die anstrengenden 90 plus x Minuten und ihren Mega-Erfolg „erst einmal sacken lassen“, meinte Trainer Markus Lüdke.

Denn er gab offen und ehrlich zu: „Damit hatte keiner gerechnet.“ Nicht dass das Team vom Taterbusch nicht an seine Titelchance geglaubt hätte.

Doch im Grunde sprachen alle psychologischen Vorteile für den Gegner. Gravenhorst kam mit dem Schwung des Aufstiegs in die 1. Kreisklasse in diesen Showdown. Wahrenholz II hingegen mit der Enttäuschung des Abstiegs eben aus dieser Spielklasse. „Da macht man sich seine Gedanken“, räumte Lüdke ein.

Landesliga-Reserve kämpfte sich rein

Auch sein Matchwinner Pieper bestätigte: „Es ist eine Frage, wie man durch die Saison geht und wie man hier ankommt. Die einen gewinnen alles, die anderen nur ein Spiel in der Liga. Natürlich kommt man dann ins Überlegen.“

Doch im Wissen um dieses emotionale Ungleichgewicht haute sich der Landesliga-Unterbau umso mehr in jede einzelne Szene dieses Endspiels hinein.

„Wir können nur über den Kampf kommen, haben uns richtig reingebissen“, stellte Lüdke glücklich und zufrieden fest. Gravenhorst hätte im Grunde die komplette Spielzeit über ein Übergewicht auf dem Rasen gehabt, finalisierte seine Angriffe aber eben nicht.

Nach Führung noch brenzlige Situationen verteidigt

Und mit zunehmender Spieldauer erwuchs bei den eingangs nervösen Wahrenholzern dann immer mehr der Glaube an die eigene Chance. Benjamin Sölter ließ nach gut 70 Minuten einen ersten Warnschuss los, kurz darauf dann der umjubelte Moment: Der VfB-Keeper vertändelte gegen Pieper das Leder, dieser sagte artig danke und schob zum C(o)up ein!

„Ich habe überlegt, ob ich den Sprint ansetze. Der Torwart legt sich den Ball vor, ich habe spekuliert und es hat funktioniert“, grinste der Matchwinner lausbübisch.

Ein, zwei brenzlige Situationen hatte die VfL-Reserve dann noch zu überstehen, verpasste seinerseits durch Timo Schmidt (Pfosten) die vorzeitige Entscheidung. Egal, es reichte auch so.



„Beide hätten es verdient gehabt“, sagte Lüdke. Doch nicht nur er war froh über das Happy End einer verkorksten Saison. „Das ist richtiger Balsam“, meinte der Coach.

Auch Pieper gestand: „Da fällt ein bisschen Frust von der Seele.“ Erst einmal wirkten die Wahrenholzer k.o. Doch der Torschütze meinte ob der „Kirsche“ auf das Jubiläumsjahr seines Vereins: „Wir lassen es noch krachen!“ Per Planwagen ging es zurück nach Hause. Mit dem Pokal als herrlichem Beifahrer.

Tor: 1:0 Pieper (76.).

Rote Karte: Zarkzowski (VfB/90.+5).