Neuer Job, alte Liebe: Das Chabaan-Comeback

Von: Ingo Barrenscheen

„Ich wäre gerne geblieben“: Das halbe Jahr beim SSV Kästorf gefiel Ahmed Chabaan (rechts) unheimlich gut doch nun läuft er wieder für den FC Brome auf, weil der Aufwand durch den neuen Job zu groß war. © Ingo Barrenscheen

Ahmed Chabaan spricht nach seiner Rückkehr zum Fußball-Bezirksligisten FC Brome über seine Beweggründe für die Rolle rückwärts und seine Ziele für die verbleibende Spielzeit.

Sprakensehl – Was sich liebt, das neckt sich. Als in der Winterpause feststand, dass Ahmed Chabaan nach nur einem halben Jahr Intermezzo beim SSV Kästorf zum Fußball-Bezirksligisten FC Brome zurückkehrt, hätte er von seiner neuen, alten Mannschaft den ein oder anderen Spruch gedrückt bekommen. Der Marke: „Es hat wohl nicht gereicht für die Landesliga...“ Diese Frotzelei nahm der Heimkehrer mit Humor. Im Wissen, dass er den Durchbruch eine Etage höher sehr wohl geschafft hatte. Aber ein verlockendes Job-Angebot sorgte für die Rolle rückwärts.

Seit Anfang des Jahres arbeitet der Ältere des Chabaan-Tandems als Prozesstechniker bei Tesla in Berlin. Von dort mehrmals die Woche für Training und Punktspiele – teils noch drei Stunden entfernt im Göttinger Raum – nach Kästorf zu pendeln, wäre zu viel des Guten gewesen. „Das hätte die Zeit nicht hergegeben.“ Pech für den SSV, wo sich der 26-Jährige gut eingelebt hatte. „Mit meiner Spielzeit dort war ich superzufrieden. Das war eine tolle sportliche Erfahrung. Das ist dann doch noch einmal eine größere Hausnummer.“



Unverhohlen gibt er zu: „Ich wäre gerne länger geblieben. Aber auch das halbe Jahr war schon sehr, sehr intensiv und ich habe mich weiterentwickelt.“ In der Landesliga werde extrem viel Wert auf Athletik gelegt. „Wir haben wenig mit dem Ball gemacht. Alles ist viel schneller“, schildert Chabaan.



Erfahrungswerte, die er nun an der Steimker Straße mit einbringen kann. Genauso wie den besagten Humor als ausgewiesene Stimmungskanone. Aber eben auch seine unbestrittenen fußballerischen Qualitäten. Wobei der dem FCB kein Vollzeit-Comeback versprechen kann. Er werde es nicht an jedem Wochenende aus Berlin nach Brome schaffen. In diesem Punkt spielte der kurzzeitig verlorene Sohn im Gespräch mit seinem Mentor Mark-Oliver Schmidt direkt mit offenen Karten: „Er ist seit kleinauf mein Trainer, ist wie ein zweiter Papa. Aber ich wollte keine falschen Hoffnungen wecken. Ich habe gesagt: Wenn ihr mich braucht, bin ich da. Wenn ich eine Halbzeit oder weniger spiele, ist das vollkommen in Ordnung. Ich will keinem den Platz wegnehmen.“



Angesichts des eng bestückten Kaders dürfte Chabaans Expertise sicherlich häufiger gefragt sein. So auch im Auftakt-Match 2023 am kommenden Sonntag, 26. Februar, zuhause gegen den FC Schunter (14.30 Uhr). Die Aufregung vor der Homecoming-Partie hält sich in Grenzen. Dafür war er nicht lang genug weg. Dennoch sei es „immer etwas Besonderes, für den Kindheits-Verein aufzulaufen“. Der feine Techniker, der sich am liebsten auf den offensiven Halbpositionen tummelt, in Kästorf aber zwischen Linksaußen und Rechtsverteidiger wechselte („Eine komische Kombination...“) gibt sich optimistisch: „Wir werden das schon schaukeln.“ Es sei ohne Frage direkt ein Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Chabaan: „Da musst du abliefern!“