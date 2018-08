Neuer Coup? Kein Wittinger Versteckspiel

Wittingen.

Das nächste Bonus-Spiel – das nächste Husarenstück? Nachdem sich die Fußballer des VfL Wittingen/Suderwittingen in der ersten Runde des Bezirkspokals gegen den TSV Vordorf (3:0) als Favoritenschreck erwiesen hatten, hält Trainer Naim Fetahu nun im zweiten Durchlauf gegen den nächsten Bezirksligisten FSV Adenbüttel Rethen (heute, 19 Uhr) einen abermaligen Paukenschlag nicht für ausgeschlossen.

Frech wollen die Brauereistädter gegen die eher mau in die Saison gestarteten Gäste (0:5 gegen Platendorf, 1:1 gegen Calberlah) in jedem Fall auftreten und sich nicht verstecken. Das wäre schlichtweg nicht ihre Art, meint Fetahu. „Wir werden uns nicht ergeben und auch den Weg nach vorne suchen. Es ist Quatsch, wenn man sich nur hinten reinstellt, irgendwann fängst du dir dann einen.“ Eine gesunde Mischung aus defensiver Stabilität und offensiven Akzenten soll es sein beim VfL. Und dann mal schauen, wozu es langt. „Ich bin dankbar für jede Kleinigkeit“, sagt Wittingens Coach.

Er ist sich aber auch ganz sicher, dass Adenbüttel Rethen die Zügel ebenfalls nicht schleifen lassen wird. Noch steht der hoch gehandelte Bezirksligist ohne Pflichtspielsieg in der jungen Spielzeit da. „Die werden kein Larifari machen und uns auch nicht unterschätzen, weil wir Vordorf rausgehauen haben.“ Dass die FSV gewissermaßen der große Unbekannte für die Wittinger ist, sieht Fetahu sogar als Vorteil. „Wenn du nicht weißt, was du kriegst, kannst du dich auf dein eigenes Spiel konzentrieren.“ Die letzten Duelle zwischen diesen beiden Clubs gab es in der Serie 2015/16. In der damaligen Adenbütteler Aufstiegssaison in der Kreisliga kassierte der VfL zuhause ein 0:5, spielte im Rückspiel aber immerhin 1:1. „Ich nehme lieber das 1:1“, lacht Fetahu. Wobei das im Pokal bekanntlich zu einem Elfmeterschießen führen würde. „Und das beherrschen wir ja nicht“, denkt er an die Stadtpokal-Fehlversuche vom Punkt. Bleibt nur eines: Doch in der regulären Spielzeit die Überraschung perfekt machen. Sein Team könne „mit der doppelten oder dreifachen Belastung leben“.

Von Ingo Barrenscheen