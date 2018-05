Nächster Halt: Landesliga!

red Wittingen. Liebe Landesliga, die JSG Wittingen/Stöcken ist im Anmarsch. Die männlichen C-Junioren bestritten am Wochenende zwei Spiele in der Relegationsrunde. Bereits mit dem deutlichen 33:13-Sieg über den VfL Lehre machte die JSG den Aufstieg in die Landesliga perfekt.

Auch die Niederlage am Sonntag gegen den MTV Braunschweig sollte die gute Stimmung nicht trüben.

JSG Wittingen/Stöcken –

VfL Lehre 33:13 (18:15)

Mit nur drei Rückraumspielern, einem Kreisläufer und vier Außenspielern ging es in die Partie. Es wurde trotzdem gleich aufs Gaspedal gedrückt und es stand schnell 5:1 für die JSG. Die Angriffe wurden alle sehenswert herausgespielt und die Abwehr stand wie eine Wand. „Schnell war zu sehen, dass die Jungs dieses Spiel klar und deutlich gewinnen wollen, um am Ende zu feiern. Jeder der Spieler konnte sich in die Torliste eintragen“, freute sich JSG-Coach Dirk Dankert.

• Tore: Lang (14), Alpers (6), von Campen, Kling, P. Runge (je 3), Sendo , L. Runge, Berger, Bammel (je 1).

JSG Wittingen/Stöcken –

Braunschweig 20:25 (8:12)

Am Sonntag kam dann ein anderes Kaliber auf die JSG Wittingen/Stöcken zu. Wieder mal mit einer anderen Aufstellung ging es in das letzte Spiel. Der MTV Braunschweig war mit einer vollen Bank angereist. Die Hausherren hatten nur zwei Außenspieler in Reserve. Das sollte dann auch der Unterschied ausmachen. Etwas müde vom Vortag ging es aber gleich gut los für den Gastgeber. Mit 3:0 führten die Dankert-Schützlinge, konnten diese profitable Führung aber nicht halten. In vielen Situationen merkte man den Spielern die Unkonzentriertheit an. Viele Bälle gingen im Angriff verloren, was zu Kontertoren führte und so stand es nach 16 Minuten 8:5 für den MTV. Die Deckung allerdings stand sicher wie gewohnt, sodass die Gäste dort nicht viele Möglichkeiten bekamen. Nach der Halbzeit sollte ein letztes Aufbäumen zum 11:12 auch nicht mehr weiterhelfen, denn am Ende siegte Braunschweig mit 25:20. „Die Jungs haben nach dem Ausfall von Jannes Dankert die Spiele super gut gemeistert, mit immer wieder neuen Aufstellungen und ungewohnten Positionen. Jetzt geht es in die verdiente Pause, um dann mit neuer Kraft in die Vorbereitung zu gehen“, so Dankert.

• Tore: Lang (8), Vahldieck (6), P. Runge (3), Alpers, Kling, L. Runge (je 1).