DM-Qualifikation für Monsters of Beach fix: „Größter Erfolg der Teamgeschichte“

Von: Marvin Scholz

Teilen

So sehen Qualifizierte aus! Die Beachhandball-Mannschaft Monsters of Beach hat es tatsächlich geschafft und sich verdient einen Startplatz für die Deutschen Meisterschaften in Cuxhaven gesichert. © Privat.

Cuxhaven/Wittingen - Der Traum geht in Erfüllung! Die Beachhandball-Mannschaft Monsters of Beach tritt am Wochenenden bei den Deutschen Meisterschaften in Cuxhaven an. Coach Sven Metzner ordnet den Triumph ein.

„Größter Erfolg der Teamgeschichte“

„Das ist der größte Erfolg der Team-Geschichte“, blickt MoB-Coach Sven Metzner voller Stolz und Glückseligkeit auf die Aktualität, samt Entwicklung der letzten Wochen und Monate.

Die Riege, bestehend aus aktuellen Spielerinnen der SG VfL Wittingen/Stöcken, hat sich durchgeboxt und erhält nun die Belohnung für eine harte Vorbereitung, einen Team-Spirit der Seinesgleichen sucht und die stets weiterentwickelte spielerische Komponente.



Dass sich das Engagement im Sportler-Leben oftmals auszahlt, bekam das eingeschweißte Team also zu spüren.

Während die Monsters sich beim Spaß-Turnier in Cuxhaven austobten, galt die süddeutsche Stadt Ismaning als Schauplatz für ein weiteres GBO-Event.

Freudige Nachricht am Essenstisch

„Die Mädels saßen gerade beim Essen, also dann das Ergebnis kam“, rekapitulierte Cheftrainer Metzner die Situation. Die Freude war riesig und die Feier ausgiebig.

Dass die Mannschaft noch on top das Turnier in Cuxhaven auf dem ersten Platz abschloss, passte in die Gesamt-Skizze. Eine bessere Vorbereitung und mentaler Schwung hätte es wohl kaum geben können.

Speziell in Anbetracht dessen, dass das Ensemble, quasi als perspektivische Regeneration, nicht in Bestbesetzung antrat. „Wir sind mit einer bunten Truppe hingefahren, weil wir noch Verletzung auskurieren mussten.“

Sieg mit bunter Truppe

Mit einer großen Portion Selbstvertrauen und Motivation darf das Team Cuxhaven also abermals einen Besuch abstatten. Auf Plattitüde, angesichts der enorm hohen Qualität am kommenden Wochenende, will Metzner allerdings verzichten. „Der Spruch dabei sein ist alles, ist mir zu flach. Wir wollen schon probieren, die Großen zu ärgern, und vielleicht nicht letzter werden. Das ist immerhin ein Turnier, das alle zu 100 Prozent wollen“, stellt der Dirigent klar.



Finanzielle Hilfe

Ein netter Randaspekt, der in die Gefühlswelt der MoB passt: Der finanzielle Drahtseilakt eines Teamhotels wird nur bedingt zur großen Herausforderung. Der KreisSportBund hat den Schützlingen eine Finanz-Spritze zugesagt.



Aufgrund dessen kann der Fokus voll auf das Sportliche gerichtet werden. „Ich kann mir gut vorstellen, dass die kommende Erfahrung der nächste Entwicklungsschritt für uns sein kann.“