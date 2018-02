Mehr Krampf als Kampf

ib/jk Gelsenkirchen. Wirklich viel ging beim VfL Wolfsburg in der Offensive nicht zusammen gestern Abend gegen den FC Schalke 04. Was in Halbzeit eins noch teilweise rund aussah, scheiterte nach dem Wechsel meistens schon im Spielaufbau.

Denn vor allem in der Offensive schwächelten die Wolfsburger einmal mehr. In der Mittelfeldreihe hinter der Spitze fehlte es an Ideen und auch Divock Origi konnte keine Akzente setzen als einziger Stürmer. So sah es auch Maximilian Arnold: „Wir waren im letzten Drittel nicht effizient genug. Beide Teams waren in der zweiten Halbzeit sehr auf Taktik aus. Wir haben es versäumt, zielstrebiger in die letzte Zone zu spielen. So ist es schwer, Tore zu schießen.“

Auch deshalb kreierten die Grün-Weißen in den zweiten 45 Minuten kaum Torchancen und kamen nur zu selten vor das Gehäuse der Ruhrpottler. VfL-Trainer Martin Schmidt dazu: „Wir haben alles versucht, aber am Ende hat es eben nicht ganz gereicht. Uns hat der letzte Punch gefehlt. Deswegen ist Schalke auch verdient weiter, weil wir uns zu wenig Möglichkeiten erzwungen haben.“