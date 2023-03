Manfred Busch macht nach der Saison Feierabend

Von: Ingo Barrenscheen

Die letzten Ansprachen an die Mannschaft stehen bevor: Gut anderthalb Monate und fünf Punktspiele hat Cheftrainer Manfred Busch mit der SG VfL Wittingen/Stöcken noch, dann gibt er seinen Posten beim Landesligisten ab. © Ingo Barrenscheen

Ob nun weiterhin in der Landesliga oder doch noch in der Verbandsliga: Die Handball-Herren der SG VfL Wittingen/Stöcken werden ab Sommer – komme, was wolle – unter neuer Führung stehen.

Wittingen – Für Manfred Busch ist am Saisonende Schluss, das hat der Cheftrainer dem Vereins-Vorstand bereits vor geraumer Zeit mitgeteilt und nun auch publik gemacht! Ein Nachfolger steht noch nicht fest, soll aber möglichst in Bälde präsentiert werden.

Die Entscheidung des Familienrats im Hause Busch fiel bereits an Weihnachten, im neuen Jahr setzte er darüber auch die Verantwortlichen in Kenntnis – und schließlich nach der Auswärtspartie beim MTV Dannenberg Anfang März auch die Mannschaft. Sprich: Sein bevorstehender Ausstieg hängt nullkommanull mit dem womöglich verpassten Aufstieg zusammen. Busch war eingangs der Vorsaison nach dem Aus von Dirk Divjak als Feuerwehrmann eingesprungen, sein unverhofftes Engagement sei von vornherein „auf eine Zeitspanne ausgelegt gewesen. In diesem Jahr wird der Handballcoach 60 Jahre alt und empfindet es als „richtigen Zeitpunkt“, nun einen Schlussstrich zu ziehen und die Leitung in jüngere Hände zu übertragen. Immerhin begleitete er größere Teile der jetzigen ersten Herren schon seit dem unteren Jugendbereich. „Ich habe dem Handball viel Zeit gewidmet, das ist schon sehr zeitintensiv.“



Dabei hatte der Dirigent selbst 2022 noch das Projekt Zukunft mit angeschoben, das den Wittinger Handball perspektivisch wieder an erfolgreiche alte Tage anknüpfen lassen soll. Doch diese Mission sei ja selbst mit der angestrebten Rückkehr in die Verbandsliga längst nicht abgeschlossen, sondern langfristig angelegt, betont Busch. Es sei wichtig, dass die SG VfL auch „in der Jugend wieder in einen Leistungsgedanken“ komme. Viel Arbeit, die vor dem frischgebackenen Vorstand steht.



Spartenleiter Tim Schmidt war zumindest in Ansätzen überrascht von Buschs Beschluss. „Dass er das nicht auf Dauer machen wird, davon sind wir ausgegangen. Aber die jetzige Tabellensituation hat es nicht unbedingt wiedergegeben, dass wir damit gerechnet hätten.“ Die Brauereistädter rangieren vor der Saison-Zielgerade mit zwei Zählern Rückstand auf den TV Uelzen auf Platz zwei in der Landesliga Ost. „Wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, dann halt nächstes Jahr“, ist sich Busch sicher. Er übergebe „gutes Potenzial, das muss ein Neuer weiter ausreizen. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, von den Typen her ist das eine gute Mannschaft.“



Da der Verein schon einen gewissen Vorlauf hatte, sind selbstredend schon viele Gespräche mit potenziellen Amtserben geführt worden. Schmidt: „Aber eine Zusage haben wir noch nicht. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen eine Lösung finden werden, damit auch der Kader Sicherheit hat.“ Dieser würde, so stehen die Signale, in weiten Teilen für die kommende Spielzeit zusammenbleiben. „Das stimmt uns schon einmal positiv.“ Leicht sei die Trainer-Suche allerdings nicht. „Es ist nicht so, dass die Leute Schlange stehen. Man sucht ja auch qualifiziertes Personal, das die Mannschaft fordert und fördert. Da muss man die Fühler schon weiter ausstrecken.“



Nachholtermin gegen BTSV weiterhin offen Never ending story... Seit einer Ewigkeit steht die verlegte Landesliga-Partie zwischen Eintracht Braunschweig und der SG VfL Wittingen/Stöcken in der Warteschleife. Da die Löwenstädter dem Vernehmen nach keine freie Halle finden, war bis gestern, 28. März, immer noch kein neuer Termin anberaumt. Diese seien auch nur noch rar gesät bis zum Saisonende, meinte SG VfL-Coach Manfred Busch. Frei sind nur noch das kommende Wochenende oder der 29./30. April. Im Zweifelsfall muss der Staffelleiter Zeitpunkt und Ort bestimmen. „In Wittingen haben wir eine Halle“, merkte Busch süffisant an.