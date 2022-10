Bundeswehr-Schulung

Oesingens Menzendorf: „Bin der kleine Shootingstar des Teams“

Von: Marvin Scholz

Er probiert es immer wieder: Mit bislang zehn Treffern ist Groß Oesingens Flügelflitzer Leon Menzendorf (hier beim Abschluss) der Top-Scorer des Bezirksliga-Aufsteigers. Mit seinem Team hat er noch viel mehr vor. © Marvin Scholz.

Hehlingen/Oesingen – Freitagabend, 17.30 Uhr... Für den Großteil der Bevölkerung geht es nach einem anstrengenden Arbeits-Alltag auf die Couch. Nicht aber für Leon Menzendorf. Für den 19-Jährigen steht folgendes Prozedere auf dem Programm: Tasche ablegen, umziehen, Fußball-Tasche packen und ab Richtung Sportplatz.

Immerhin wartet das Abschluss-Training für den nächsten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga mit dem SV Groß Oesingen.

Für den Flügelspieler ist der berufliche Aspekt irgendwie Fluch und Segen zugleich: „Unter der Woche kann ich nicht beim Training teilnehmen, weil ich in Rheine (nahe der niederländischen Grenze) eine Ausbildung als Soldat absolviere.“ Auf der anderen Seiten traf er die Entscheidung bewusst so: viel Sport, Fitness, Disziplin – eben seine Leidenschaft. Somit bleibt er, trotz Trainings-Abstinenz, in Top-Form.



Ohnehin sind es für den selbst ernannten „Shootingstar“ des SVGO turbulente, aber zugleich erfolgreiche Zeiten: „Es ist meine erste Saison im Herren-Bereich und dann gleich Bezirksliga. Ich habe und musste an mir arbeiten“, verrät das Offensiv-Juwel. Möglicherweise auch berufsbedingt steigerte Menzendorf abermals seinen Ehrgeiz und baute physisch mehr auf. „Durch das Fitnessstudio habe ich drei bis vier Kilogramm an Muskelmasse am Oberkörper zugelegt“, umschrieb der Torjäger stolz.

Überdies hat die Bundeswehr-Tätigkeit dem Jungspund einen enormen Schub gegeben, der sich vielleicht erst im Laufe der Saison weiter herauskristallisieren wird: „Beim Bund kriegt man die Disziplin und Pünktlichkeit eingetrichtert – außerdem lernt man, über seine Grenzen zu gehen, das hilft mir im Spiel, wenn ich eigentlich nicht mehr kann, aber dann doch nochmal alles raushaue.“



Diese Aspekte tragen aktuell Früchte: Mit zehn Treffern ist Menzendorf nicht nur Oesingens erfolgreichster Tor-Schütze (Rang drei in der Torjägerliste), sondern auch ein wichtiges Element für Coach Torben König. „Ich muss aber um meinen Stamm-Platz kämpfen und habe ihn mir erarbeitet“, so der Goalgetter.



„Wir sind ein eingeschweißtes Team, haben einen kleinen Lauf – das liegt vor allem am Team-Zusammenhalt, aber auch an der Umstellung.“ Zu Beginn der Saison wollten König und Co. mit hohem Pressing und Ballbesitz glänzen. Aufgrund der Tatsache, dass die Ergebnisse teils ausblieben, nahm der Übungsleiter Veränderungen vor. Menzendorf: „Wir kriegen es besser hin, aus einer Kompaktheit, schnell nach vorne zu spielen und auch die Steckpässe kommen an.“ SVGO’s Flügelflitzer besticht überdies mit einem guten Riecher und einer gewissen Schuss-Genauigkeit.

Aktuell mündet der Lauf auf Platz sechs mit sieben Siegen und 22 Punkten. Ein durchaus netter Aspekt, der für Menzendorf und Co. aber noch nicht ausreichend erscheint: „Wenn es so weitergeht, ist auf jeden Fall das obere Tabellenmittelfeld drin. Möglicherweise der 4. oder 5. Rang. Generell möchte ich in der Saison noch mehr Verantwortung übernehmen und mehr kommunizieren.“



Selbstredend wird sein Chefcoach diese Indikatoren auch von seinem aktuellen Leistungs-Träger vor dem wichtigen Doppel-Spieltag gegen den TSV Hehlingen (Sonnabend, 14. 30 Uhr) und gegen den TSV Hillerse (Montag, 14.30 Uhr) fordern. „Hehlingen ist aus meiner Sicht machbar. Ich denke, dass wir den Dreier holen können. Gegen Hillerse wird es knackig. Sie werden den Ball haben, aber es werden sich auch Lücken ergeben. Wir müssen da ein Tick mehr Bock haben, ihre Serie zu brechen. Ich möchte in den Spielen Tor-Szenen erarbeiten und Treffer erzielen.“ Bis zum Hinrunden-Ende will sich Oesingen in eine tabellarisch entspannte Lage bringen. Dann wird es auch für den Shootingstar etwas angenehmer. „Ab Dezember bin ich dann als Soldat in Hamburg, dann kann ich öfter mit dem Team trainieren und auch mal länger da bleiben“, erklärt Menzendorf. Für Coach König und Menzendorfs Team-Kollegen wird das sicherlich kein Nachteil sein...