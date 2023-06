Planungssicherheit und prickelnde Pokal-Partie: So blickt Bjarne Thoelke in die Zukunft

Der Betzhorner bleibt zwei weitere Jahre in Saarbrücken

Zumindest gibt es für den gebürtigen Gifhorner respektive Betzhorner Grund zu jubeln: Bjarne Thoelke (l.) unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag bei Saarbrücken und trifft bald auf den Ex-Klub im DFB-Pokal.

Der Betzhorner Bjarne Thoelke mischt auch in Zukunft die 3. Liga im Fußball auf. Der hiesige Profi hat seinen Vertrag beim 1. FC Saarbrücken um zwei Jahre verlängert.

Es liegen turbulente, intensive, erfolgreiche, aber auch Tage mit enttäuschendem Inhalt hinter dem Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Und mittendrin der Innenverteidiger, Ex-Wolfsburger und gebürtiger Gifhorner Bjarne Thoelke. Nach der verpassten Qualifikation zur Aufstiegs-Relegation (wegen des Torverhältnisses auf Platz fünf gelandet) durfte sich der gestandene Profi aus Betzhorn über die Ausweitung seines Kontraktes über zwei weitere Jahre freuen. Endlich etwas Planungssicherheit!

Kontrakt gibt Ruhe

Neben eines vorerst gesicherten Arbeitsplatzes, steht aber beim durchaus verletzungsanfälligen Profi ein Indikator im Vordergrund: „Ich habe mir zwar im letzten Spiel einen Muskelfaserriss zugezogen, aber mir geht es wieder gut“, bekräftigte der FCS-Spieler. Nach dem kurzen Schock geht es aber auch vertraglich gesehen bergauf: „Das war eine Voraussetzung für mich, dass ich für zwei Jahre unterschreibe. Ein drittes Jahr wäre vielleicht zu viel gewesen“, gab Thoelke zu. Immerhin wolle sich der 31-Jährige Luft für etwaige Zukunfts-Alternativen verschaffen. „Ich wollte Ruhe haben und die Länge geht voll in Ordnung.“

Frust im Endspurt

Aus einem leistungsbezogenen Vertrag handelte Thoelke im Zusammenspiel mit seinem Berater einen Normalo-Vertrag aus. Auch finanziell passte der Drittligist das Arbeitspapier an – mit 29 Einsätzen und immerhin zwei Scorerpunkten bringt Saarbrücken seinem Schützling die verdiente Wertschätzung entgegen.



Vor den freudigen Nachrichten mussten Thoelke und Co. jedoch im Verbund die verpasste Extra-Chance zum Zweitliga-Aufstieg verkraften. „Ich habe eine gewisse Zeit gebraucht. Das ist natürlich bitter, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben (2:1-Sieg gegen Viktoria Köln), aber wir haben es in den letzten Spielen selbst liegenlassen“, packte sich das frühere Talent vom VfL Wahrenholz selbstreflektiert an die eigene Nase.

Der Verein möchte sich aber nun geistig und körperlich erholen, um nächstes Jahr abermals die Chance zu haben, die Tür zum Aufstieg aufzuschließen. „Da gehört auch Glück dazu. Dennoch wollen wir den Ball flach halten und von Spiel zu Spiel gucken.“

Gegen den Ex-Klub

Auf ein Spiel wird der ehemalige Magath-Zögling ganz besonders schielen. Seit dem Wochenende steht fest, dass Saarbrücken und Thoelke in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den Karlsruher SC antreten. Zum Zweitligisten pflegt der Abwehr-Mann eine spezielle Bindung (von 2015 bis 2017 dort gespielt). „In Karlsruhe hatte ich eine gute Zeit. Der Verein ist gut und ich habe Sympathien“, macht der wuchtige Akteur keinen Hehl aus der besonderen Begegnung. Sportlich betrachtet hat Thoelke aber auch schon ruhigere Zeiten durchlebt: „Damals sind wir abgestiegen. Im ersten halben Jahr habe ich mich schwergetan, aber anschließend viel gespielt“, erinnerte sich Thoelke zumindest an diesen Aspekt gerne zurück. Mit drei Scorerpunkten nach 21 Einsätzen wahrhaftig kein Wunder. Nach dem Abstieg war das KSC-Kapitel, aufgrund eines Angebotes vom Hamburger SV, aber Geschichte.

Nun haben sich die Voraussetzungen im Verlaufe der letzten Jahre gewandelt – Thoelke entwickelte sich zum gestandenen 3. Liga-Spieler und darf seiner Ex im Pokal den Zahn ziehen. „Das wird eine Partie auf Augenhöhe. Der Unterschied von der 2. und 3. Liga ist nicht so riesig“, pointierte das selbstbewusste Abwehr-Ass. Zwar sei Karlsruhe der Favorit, aber diese Quintessenz würde dem Underdog gut zu Gesicht stehen. „Wir wollen im Pokal so weit wie möglich kommen, aber wir sind nicht verpflichtet.“ Ein Sieg gegen die ehemaligen Kollegen dürfte dem Selbstwertgefühl aber wahrhaftig guttun.