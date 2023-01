Laufcup Gifhorn-Wolfsburg: Viele neue Änderungen für 2023

Von: Ingo Barrenscheen

Der Laufcup Gifhorn-Wolfsburg 2023 steht in den Startlöchern: Die Planungen sind weit vorangeschritten, es gibt das ein oder andere Novum beim Klassiker. Den Auftakt macht am 19. März der Vorsfelder Stadtlauf, der Knesebecker Einhornlauf (hier ein Bild aus 2022) steigt am 18. August. © Ohse.

Landkreis Gifhorn – Neue Termine, neue Homepage, neuer (alter) Name und neue Rahmenbedingungen: Passend zum neuen Jahr wartet die mittlerweile 27. Auflage des Laufcups Gifhorn-Wolfsburg (wie er jetzt als Hommage an die Anfangszeiten wieder heißt) mit allerlei Modifikationen auf. Neu entfacht werden soll auch die Resonanz der Vor-Corona-Zeit.

Ziel: Mehr Teilnehmer

„Hauptziel muss es sein, wieder mehr Teilnehmer zu binden“, nennt Laufcup-Organisator Marco Laeseke die Intention für das Gesamt-Konstrukt mit seinen elf Einzelteilen. Als die Serie im Vorjahr buchstäblich wieder ins Laufen kam nach über zwei Jahren Virus-Last, meldeten sich 195 Aktive an. Okay für den Re-Start. Laeseke verdeutlicht aber auch: „Das ist noch lange nicht das Niveau, das wir vorher hatten. Zu starken Zeiten waren es 300 bis 320 Anmeldungen.“ Ungefähr ein Drittel ist also auf der (Zehn-Kilometer-)Strecke geblieben. Diesen Anteil oder gerne auch Neuankömmlinge möchten die Veranstalter wieder einfangen. Die zweite Jahreshälfte der Vorsaison stimmt Laeseke und Co. in dieser Hinsicht positiv. Nachdem die Zeiten „in der Breite langsamer geworden sind“, sei Im Laufe der Saison spürbar „der Leistungs-Anspruch gewachsen“.



Strukturierte Seite

Als zentrales Instrument für das angestrebte Wachstum haben die Macher auch ihren Internet-Auftritt aktualisiert. Die bisherige Seite www.auf-dem-laufenden.com ist zwar noch existent, aber offizielle Anlaufadresse ist nun www.der-laufcup.de. Dort hätte man „mehr Gestaltungs-Möglichkeiten“, so Laeseke. Vom Update verspricht er sich mehr Einheitlichkeit und Struktur beim Blick auf die Events und Ergebnisse.



In diesem Zuge ist nun auch vom Laufcup Gifhorn-Wolfsburg die Rede. Und nicht mehr umgekehrt. Der hiesige Kreis hat bei der Namensgebung wieder die Nase vorn. „Das haben wir endlich wieder geradegerückt“, ist Laeseke happy. Ganz zu Beginn gab es nur Gifhorn, dann Gifhorn-Wolfsburg, dann Wolfsburg-Gifhorn (weil die Zahl der Läufe in der VW-Stadt zwischenzeitlich überwogen hatte) und nun also zurück zu den Wurzeln.



Einhornlauf im August

Das trifft übrigens im Speziellen auf den Nordkreis-Evergreen nicht zu. Der Knesebecker Einhornlauf ist nicht mehr wie früher die zweite Station im Kalender, sondern verweilt nach seiner Spontan-Wiederauflage 2022 im August. „Es standen beide Varianten im Raum. Doch sowohl für die Teilnehmer wie auch die Helfer hat der Freitagabend seinen Charme“, erklärt Laeseke, der bei diesem Rennen in seinem Heimatort ebenfalls den Hut auf hat. Freitagabend-Läufe hätte es in der Vergangenheit viel häufiger gegeben.



Startgebühren höher

Freigeschaltet wird die Melde-Option für den Laufcup übrigens am kommenden Montag, 16. Januar. Jetzt am Donnerstag beim Veranstalter-Treffen werden noch einige Details festgezurrt. Etwa die Wertungsregeln. Bei einem legt sich Laeseke bereits fest: Nur die besten fünf (und nicht sechs) Starts pro Teilnehmer werden in die Wertung einfließen, „falls was abgesagt wird“. Denn es sei nicht auszuschließen, dass der ein oder andere Standort noch abspringt. „Das ist eine einkalkulierte Soll-Bruchstelle.“ Definitiv gestrichen sind die Auftakt-Veranstaltung und die Laufcup-Shirts. Das gibt das Budget nicht mehr her. Denn die explodierenden Preise in Deutschland machen auch vor der Serie nicht halt. Es sei schon immer ein Zuschuss-Geschäft gewesen. Nun umso mehr. „Jeder Veranstalter wird die Startgebühren anheben. Mit sieben Euro kann man nicht mehr kalkulieren.“ Über zehn Euro werde es aber nicht gehen.



Laufcup-Termine 2023 19. März Vorsfelde

15. April Neudorf-Platendorf

1. Mai Allerbüttel

12. Mai Meinersen

4. Juni Hoitlingen

2. Juli Fallersleben

18. August Knesebeck

3. September Meine

17. September Wilsche-Neub.

24. September Jembke

8. Oktober Neuhaus



Die Bestenliste 2022 Männer Platz Name Verein Bestzeit Punkte

1. Valentin Harwardt VfL Wolfsburg 32:30 min. 1604

2. Steffen Hannich VfL Wolfsburg 33:30 min. 1602

3. Georg Paulmann USK Gifhorn 34:58 min. 1596

4. Alexander Krenz VfL Wolfsburg 34:28 min. 1593

5. Melvin Evers VfB Fallersleben 36:30 min. 1590

6. Dennis Gerdau VfL Wolfsburg 36:34 min. 1590

7. Tobias Ulrich ULV Wolfsburg 38:03 min. 1585

8. Jean Hellmuth VfB Fallersleben 38:06 min. 1576

9. Boris Börstler ULV Wolfsburg 38:26 min. 1575

10. Christian Provenziani VfB Fallersleben 39:58 min. 1571

Frauen 1. Katharina Stark VfL Wolfsburg 37:58 min. 1602

2. Malin Ehlers VfB Fallersleben 38:15 min. 1602

3. Kristin Arnecke VfL Wolfsburg 44:05 min. 1597

4. Kathrin Nickel Bergziegen Fall. 43:15 min. 1594

5. Josephine Groneberg ohne Verein 43:50 min. 1590

6. Daniela Fromholz Hoitlinger SV 44:09 min. 1590

7. Lorena Zech VfB Fallersleben 44:19 min. 1584

8. Ines Roeßler VfB Fallersleben 43:56 min. 1582

9. Sabrina Wojahn LG Ultralauf 44:35 min. 1582

10. Ines Rahmlow Intro Wolfsburg 44:48 min. 1579