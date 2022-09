Landesliga: Sechs-Punkte-Spiel ohne Sieben-Tore-Trio

Von: Ingo Barrenscheen

Was nun, VfL Wahrenholz!? Der Landesliga-Neuling muss in den beiden so wegweisenden Auswärtsspielen gegen die Keller-Konkurrenten auf drei von vier bisherigen Torschützen verzichten. Also müssen Norman Balke und Co. in die Bresche springen. © Aron Sonderkamp.

Wahrenholz – Ausgerechnet jetzt! Da stehen dem VfL Wahrenholz in der Fußball-Landesliga zwei Sechs-Punkte-Spiele bevor, doch es stellt sich unweigerlich die Frage: Wer soll jetzt um Himmels Willen die Tore schießen!? Denn in den Auswärtspartien beim Schlusslicht SC Hainberg (Sonnabend, 14.30 Uhr) und beim Tabellen-14. TSC Vahdet Braunschweig (Montag, 14.30 Uhr) brechen sieben der bislang acht erzielten Saisontreffer weg!

Maurice Kutz (vier Tore), Jan-Patrick Schön (2) und Jan Reitmeier (1) nutzen das verlängerte Feiertags-Wochenende zum Urlauben. Zumindest am Sonnabend fehlen mit Jan Evers (Arbeit) und Simon-Miles Soika (Sperre) noch zwei weitere Alternativen neben den Verletzten. Daher käme der richtungsweisende Doppelpack „zum total falschen Zeitpunkt“, seufzt Trainer Thorsten Thielemann.

„Probiere, in allen Spielen zu punkten“

Doch Verzagen hilft nicht. Der Wahrenholzer Dirigent ist in dieser Extrem-Situation vor allem als Taktik-Tüftler gefragt. Vor dem gestrigen Training hatte er, das gab Thielemann offen zu, noch keinen Notfallplan ausgeheckt für das offensive Vakuum. „Das werde ich noch vehement mit meinem Trainerteam besprechen und mir in Ruhe Gedanken machen. Mal sehen, was wir uns zurechtpuzzeln. Aber ich mache mich nicht verrückt.“ Da Schwarz-Gelb zusammen mit Lehndorf nach Hainberg (erst vier Buden) den schwächsten Angriff stellt, spricht vieles für eine Partie, in der vielleicht sogar ein Tor alles entscheiden kann. „Umso wichtiger ist es, dass wir kompakt stehen“, pointiert Thielemann. Seine Riege müsse sich, rund um den Tag der Deutschen Einheit, eben auch als „verschworener Haufen“ präsentieren. „Wir probieren alles in beiden Spielen, um zu punkten.“



In Anbetracht dieser misslichen Ausgangslage wiegt die jüngste Pleite gegen Landolfshausen/Seulingen (0:3) umso schwerer. Weil es der VfL versäumte, ein kleines Polster aufzubauen. Thielemann wählte im Nachgang eine Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche. Bei der Dienstag-Einheit hätte er „gar nicht erst damit angefangen. Alle wissen, dass wir nicht die Leistung gebracht haben, die wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten eigentlich den nächsten Schritt machen, das Gegenteil ist eingetreten.“ Gestern Abend aber bat er dann doch noch zur Manöverkritik, wollte „eindringlich reden“. Damit das Taterbusch-Team seine Lehren zieht. Während Hainberg eine „Wundertüte“ sei, hat Wahrenholz zu Vahdet zumindest „einige Anhaltspunkte“ sammeln können. Der Montags-Ritt werde „umso schwerer“, ahnt der Übungsleiter. Erst Recht aufgrund der zweifachen Belastung.