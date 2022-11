Nach 0:3 gegen Northeim: Wahrenholz-Aufholjagd endet jäh

Von: Ingo Barrenscheen

Schlussendlich am Boden zerstört: Der Fußball-Landesligist VfL Wahrenholz (r. Marten Richter) stand in Northeim kurz vor einem starken Comeback, ging aber doch mit 2:6 unter. © Aron Sonderkamp.

Wahrenholz – Das passiert, wenn nicht alle 100-prozentig bei der Sache sind: Zum zweiten Mal in dieser Saison hat der VfL Wahrenholz in der Fußball-Landesliga ein halbes Dutzend Gegentore schlucken müssen. Das Bittere an der gestrigen 2:6-Abfuhr beim FC Eintracht Northeim: Der Aufsteiger hatte nach einer Aufholjagd am 3:3-Ausgleich geschnuppert.

„Schade, weil wir dran waren“, seufzte VfL-Coach Thorsten Thielemann ob des ärgerlichen Ausgangs. „Ein dämliches Freistoßtor“ in der 84. Minute durch Marc-Jannik Grunert aus 20 Metern mitten durch die Mauer hindurch brach dem Taterbusch-Team das Genick. „Ich weiß nicht, wer da geträumt hat.“ Durch das 4:2 sei die Messe gelesen gewesen, Wahrenholz musste notgedrungen aufmachen – und wurde eiskalt erwischt. Wobei dem Trainer die Gegentore fünf und sechs am Ende nicht mehr wirklich sauer aufstießen.

Erste Hälfte „total verschlafen“

Sondern vielmehr die erste Halbzeit. „Die haben wir total verschlafen. Wir waren überhaupt nicht auf dem Platz, haben alles vermissen lassen – von der Nummer 1 bis zur Nummer 11“, monierte der Leitwolf. Northeim ging teils mit fünf Offensivkräften vorne drauf, ließ Schwarz-Gelb überhaupt nicht durchatmen. Mit dem 0:3-Pausenrückstand sei sein Team ehrlicherweise sogar noch gut bedient gewesen, räumte Thielemann ein.



Also musste er bei der Kabinenpredigt ein altbewährtes Mittel auspacken. „Ich habe an die Ehre appelliert.“ Das wollten die Wahrenholzer augenscheinlich nicht auf sich sitzen lassen und zeigten in der Tat einmal mehr Comeback-Qualitäten. Nur vier Minuten nach Wiederbeginn erzielte Maurice Kutz nach Vorarbeit von Marlon Hanse das 3:1. Als der Vorbereiter dann selbst sogar zum 3:2 verkürzte (67.) nach einem erfolgreichen Gegenpressing von Niklas Germer, witterte der VfL selbstredend Morgenluft. „Der Gegner wird unsicher, fängt an zu schimpfen“, registrierte Thielemann das Momentum für seine Riege. Doch statt des ersehnten Ausgleichs fabrizierte Wahrenholz das ominöse Loch in der Freistoßmauer. Immerhin: Trotz des 2:6 bleibt der Neuling auf einem Nichtabstiegsplatz.