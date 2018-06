Landesliga! JSG-MB nimmt letzte Ausfahrt

Handball – Relegation zur Landesliga MB, 3. Runde: Wittingen/Stöcken marschiert in Achim verlustpunktfrei zum Aufstieg

+ Siegerfaust: Die männliche B-Jugend der JSG Wittingen/Stöcken mit den Trainern Lars Kamke (l.) und Stefan Rutt (r.) gewann die dritte Relegations-Runde in Achim ohne Punktverlust und bejubelte damit den Landesliga-Aufstieg. Foto: privat

Achim/Wittingen. Aller guten Dinge sind drei (Runden). . . Die männliche B-Jugend der JSG Wittingen/Stöcken hat am Samstag die letzte Chance beim Schopfe gepackt und machte beim Relegations-Finale in Achim vor den Toren Bremens den Aufstieg in die Handball-Landesliga klar!.