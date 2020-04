Läuft! Kilometergeld für den guten Zweck

Knesebeck/Hankensbüttel – Sie sind nicht mit gutem Beispiel vorangegangen – sie sind gelaufen! Die Fußballer des Kreisligisten VfL Knesebeck haben in Zeiten des Corona-Lockdowns gemeinsame Sache mit dem SV Hankensbüttel (1.

Kreisklasse) gemacht und in einer Kilometer-Challenge Geld für den guten Zweck gesammelt.

Den Knesebeckern fällt derzeit einiges ein, um die fußballfreie Zeit einigermaßen zu überbrücken und „um die Leute vom Sofa zu kriegen“, betont VfL-Kapitän André Haven. Zuerst kam der baldige Spielertrainer auf die Idee, als Team die Strecke vom Knesebecker Sportplatz zum Berliner Olympiastadion zu laufen. Die 173 Kilometer waren schnell geschafft, nun sollte „ein neuer Anreiz“ her, erklärte Haven. Sechs Tage lang, bis zum zurückliegenden Mittwoch, wollte die Mannschaft einiges an Geld für den guten Zweck erlaufen. Pro zurückgelegtem Kilometer sind 50 Cent in den Pott gekommen. Eine Sache, in die auch der SV Hankensbüttel eingeweiht wurde – mit dem HSV bestreiten die Knesebecker im Jugendbereich bekanntlich eine Spielgemeinschaft, die JSG Isenhagen. „Sie waren gleich dabei“, erzählt Haven. Aus der internen Angelegenheit wurde somit eine Challenge mit gewissem Wettkampfmodus. „Aktuell ist es schwer, das Wettkampffieber hochzuhalten“, gibt Hankensbüttel-Trainer Thorsten Meyer zu. Insofern sei das „eine schöne Idee“ gewesen. Mit der Kilometer-Challenge ergab sich eine passige Gelegenheit, um einen gewissen Anreiz zu wecken.

Kontrolliert wurde die Anzahl der gelaufenen Kilometer per App. Wer gewinnt, war letztlich eine reine Nebensache. Wichtig war der gute Zweck. Dabei wurde gut mitgezogen. „Meine Jungs waren mega motiviert. Da bin ich schon sehr stolz drauf“, grinst Meyer. Während seine Mannschaft auf etwa 665 Kilometer (entspricht einer Strecke von Hankensbüttel bis zur Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands!) und damit gut 325 Euro gekommen ist, sind die Knesebecker insgesamt 241,5 Kilometer gelaufen, kamen somit auf etwa 120,75 Euro. Der Sieger würde dementsprechend Hankensbüttel heißen, was natürlich zweitrangig ist.

Beide Mannschaften wissen noch nicht ganz genau, an welche Einrichtung ihr Geld wandern soll. „Es gibt ein paar Vorschläge“, berichtet HSV-Übungsleiter Meyer, „aber noch keinen Mehrheitsbeschluss.“ Knesebeck-Kapitän Haven kann dasselbe Lied singen.

Sicher ist, dass die jeweiligen Spenden in guten Händen landen werden – und, dass das ohnehin gute Verhältnis der beiden Vereine gestärkt wurde.

VON ROUVEN PETER