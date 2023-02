Corona-Einbußen fast wieder ausgeglichen

KreisSportBund Gifhorn: Dickes Plus dank Nachwuchs-Schub

Von: Ingo Barrenscheen

© Ingo Barrenscheen.

Landkreis Gifhorn – Der demografische Wandel: Er hält auch im Gifhorner Sport Einzug. Allerdings im umgekehrten, positiven Sinn! Das untermauern die (noch nicht ganz vollständigen) Zahlen, die der hiesige KreisSportBund mittels seiner klassischen Bestandserhebung zutage gefördert hat. Denn das daraus resultierende Plus an Mitgliedern gegenüber dem Vorjahr entfällt nahezu zu 100 Prozent auf die Jugend!

Gut 1500 neue Sportler

Vier kleinere Vereine fehlten bis zum Ende der Vorwoche noch, daher ist es noch kein vollständiges Gesamtbild. Aber: Nach bisheriger Abschätzung wird sich der Zuwachs der Gifhorner Sport-Familie unter dem Dach des KSB zum 1. Januar 2023 auf mindestens 1500 neue Mitglieder in den Vereinen belaufen. Das wäre ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Prägnante: Fast die komplette Summe entfällt auf Kinder und Jugendliche. „Eine super-erfreuliche Entwicklung in dieser Altersklasse! Es ist wichtig, dass Nachschub kommt“, frohlockt Hans-Herbert Böhme, Vorstandssprecher vom KSB Gifhorn. In allen Schichten würde es normale Fluktuationen geben, aber die nachwachsenden Rohstoffe sind für den hiesigen Breitensport im wahrsten Sinne des Wortes die Zukunft.



Der juvenile Boost zeige den Verantwortlichen, „dass viele Eltern ihre Kinder wieder zum Vereinssport führen und somit einen guten Beitrag zur körperlichen, seelischen und sozialen Gesundheit ihrer Kinder leisten“. Zu verdanken sei dieser deutliche Aufschwung auch der großen Kreativität der Vereinsvorstände und der Übungsleiter. Aber auch die vielen Hilfsprogramme zur Mitglieder-Rückgewinnung durch den Landessportbund Niedersachsen hätten ihre Wirkung nicht verfehlt. Genau diese Neuanmeldungen hätten während der Lockdown-Phase gefehlt. „Die Eltern haben sich gesagt: Was soll ich mein Kind anmelden, wenn eh keine Angebote laufen!?“



Im Umkehrschluss zu den zwei vorangegangenen Jahren hat übrigens das Turnen seine rasante Talfahrt gestoppt und vereint das größte Stück vom frischgebackenen Kuchen auf sich (siehe Info-Kasten).



Global betrachtet befindet sich Gifhorn damit in einem Aufwärtstrend, der im organisierten Sport nach fast zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen abzulesen ist. Böhme hat zwar vom LSB noch keine verwertbaren Zahlen vorliegen, hat in losen Gesprächen mit anderen Sportbünden bereits herausgehört, dass in Niedersachsen buchstäblich wieder in Bewegung kommt.



Corona-Einbußen fast wieder ausgeglichen

Während der KSB Gifhorn im ersten Pandemiejahr 2020 einen starken Mitgliederrückgang (minus 2177 respektive 3,26 Prozent) verknusen musste, konnte die Basis diese Negativspirale bereits 2021 stoppen mit einem seichten Zugewinn von 189 Mitgliedern (+0,3 Prozent). Die neuesten Entwicklungen machen den Corona-Crash fast vergessen, verdeutlichte auch Böhme sichtlich zufrieden: „Im Prinzip sind wir wieder auf dem Level von vor der Pandemie, da fehlt nicht viel.“ Um die 66 500 Aktive sind demzufolge in gut 250 Sportvereinen gelistet.



Es warten weitere Hürden, aber auch Hilfe

Allerdings: Es warten direkt die nächsten Hürden auf die Klubs, gab auch Böhme zu bedenken. 2023 würden den Vereinen insbesondere die gestiegenen Energiekosten zu schaffen machen. Linderung kann da das Hilfspaket von Land und Landessportbund über 30 Millionen Euro verschaffen (das IK berichtete). Seit Mitte Januar können in einem Online-Portal Anträge zur finanziellen Förderung gestellt werden. Auf sehr unbürokratische Weise. Damit sollen nicht nur finanzielle Schieflagen vermieden, sondern auch energiesparende Investitionen gefördert werden.



Natürlich unterstützt der KSB Gifhorn in diesem Kontext wie immer beratend die Vereine. Ansprechpartner für diese Fragen ist der Referent für Sportstättenbau, Sören Hoffmann.



ÜBERSICHT Turnerisches Turnaround dank offener Halle Mit einem satten Zufluss von plus 771 Kindern und Jugendlichen ragt das Turnen bei der neuesten Mitglieder-Statistik des Kreissportbundes Gifhorn für das Jahr 2022 eindeutig heraus. Dabei hatte gerade dieser Fachverband in den zwei Jahren zuvor die gravierendsten Einbußen erlebt. Eine Kehrtwende also. Was wie die klassische Phönix-aus-der-Asche-Story anmutet, hat in den Augen von Annette Wrede einen ganz pragmatisch-profanen Hintergrund. „Eigentlich ist es logisch. Wir waren in der ganzen Corona-Zeit die Gemeierten, weil die Turnhallen geschlossen waren. Dann war das Auf- und Abbauen der teils schweren Geräte komplett auf die Trainer und Übungsleiter abgewälzt, weil die Eltern nicht mit in die Halle durften“, erklärte die Kinder- und Jugendwartin des Turnkreises Gifhorn. Ersatz-Angebote im Freien bildeten schlichtweg keine adäquate Alternative. „Die Kinder kommen ja, um zu turnen. Jetzt läuft es einfach wieder“, freut sich Wrede über den Turnaround. In diesem Zusammenhang ist der Wesendorferin wichtig, zu betonen: „Turnen ist die Grundlage für jedes Kind. Wenn man will, dass das Kind ein guter Sportler wird, schickt man es erst einmal zum Turnen.“ Später könnten dann immer noch andere Wege eingeschlagen werden.

Die weiteren Zuwächse im Vorjahr für den Gifhorner Sport entfiel auf den Fußball (+313 Kinder/Jugendliche), die Sportschützen (+ 118), Tennis (+ 62) und Leichtathletik (+ 45).