Kreisliga-Nachholspiel: Rühen verspielt Blitz-3:0 gegen Meinersen

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Rühens Darius Delau (rechts, hier gegen Meinersens Adrian Fazliu) traf früh zum 1:0. Der SV konnte das zwischenzeitliche 3:0 im Fußball-Kreisliga-Spiel jedoch nicht in Punkte ummünzen. © Alex Täger

Rühen – Es war ein Blitz-Start, wie er im Buche steht. Nach nicht einmal zehn Minuten führte der Fußball-Kreisligist SV BW Rühen am gestrigen Mittwochabend im Nachholspiel gegen den SV Meinersen/Ahnsen/Päse mit 3:0 – und nahm doch nichts Zählbares mit.

SV BW Rühen – Meinersen-A.-P- 3:4 (3:1)

Kaum hatte das Spiel begonnen, da wurde Rühens Darius Delau schon auf die Reise geschickt. Bei einem hohen Ball kam Delau vor dem Meinersen-Keeper an den Ball und lupfte ihn mit dem Kopf über den Torwart zum 1:0 in die Maschen. Wenige Augenblicke später ging es schnell über die Flügel. „Das war ein super Angriff. Jannik Thielemann kam über außen und hat dann auf Conner Drechsler gegeben“, rekapitulierte Rühens Trainer Jörg Jennerich. Doch mit dem 2:0 war es noch nicht vorbei. In der neunten Minute war es erneut Thielemann, der für Drechsler vorbereitete. Dieser vollendete mit der Brust zum 3:0.

Chance auf das 4:0

Wenig später bot sich sogar die Chance zum 4:0. Doch vor dem einschussbereiten Tino Kupka klärte ein Meinersen-Verteidiger in höchster Not. „Das waren Zentimeter. Das wäre die Entscheidung gewesen“, meinte Jennerich. Stattdessen kam alles anders. „Wir haben uns auf dem 3:0 ausgeruht. Meinersen war dann galliger und hat auch einfach guten Fußball gespielt“, erkannte der Coach der Blau-Weißen an. So fiel kurz vor Ende der ersten Hälfte das 1:3. „Dann kamen sie mit Feuer aus der Pause.“ Die Gäste kamen auf 2:3 ran und glichen schließlich aus. Auch die endgültige Wende gelang. Rühen warf alles nach vorne, konnte jedoch nicht mehr ausgleichen.



Vom Willen her konnte Jennerich seiner Elf keinen Vorwurf machen und auch für Schiedsrichter Fabian Jung hatte der Coach lobende Worte übrig: „Er hat sehr gut gepfiffen, einiges laufen lassen und gute Entscheidungen getroffen. So einen hätten wir gerne öfters.“



Tore: 1:0 Delau (4.), 2:0 C. Drechsler (7.), 3:0 C. Drechsler (9.), 3:1, 3:4 Baars (42., 74.), 3:2, 3:3 Schmidt (48., 67.).