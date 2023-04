„Noch nie erlebt“: Hitzige Partie in Ohretal endet mit Remis

Von: Marvin Scholz

Teilen

Hitzig und intensiv: Der FC Ohretal (Malte Matte fallend) führte gegen Teutonia Tiddische (l., Mamadou Macka Sow) eine emotionale Partie. Am Ende steht Aussage gegen Aussage. Sportlich sammelten beide Teams einen Zähler. © Aron Sonderkamp.

Isenhagener Land - Emotionen pur! In der 1. Fußball-Kreisklasse zwischen dem FC Ohretal und SV Teutonia Tiddische flogen die Fetzen. Ruhig und besonnen ging es hingegen beim SV Hankensbüttel zu.

SV Bokensdorf – Germania Parsau 2:1 (1:1)

Die Inkonstanz in den Leistungen bleibt bestehen. Germania Parsau gewann nur eine Partie in der nun laufenden Rückrunde. Zur Pause konnte das Team von Trainer Sören Henke das Geschehen noch ausgeglichen gestalten. Doch in Halbzeit zwei reichte es dennoch nicht für einen Punkt.



FC Ohretal – Teutonia Tiddische 1:1 (1:1)

Ein sehr emotionaler Nachmittag. Das hatte mit Fußball nicht mehr viel zu tun. Zumindest aus Sicht des Ohretaler Co-Trainers Sebastian Seidler.

Nach dem Führungstreffer kommt der Ausgleich

Doch erst einmal zum Sportlichen: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Das erste Tor kombinieren wir über die Flügel heraus und Marcel Liedkte macht das Führungstor“, erklärte der Übungsleiter, als die Welt noch in Ordnung schien.

Doch Tiddische-Trainer Younes Zaibi egalisierte per Flugkopfball nach einem Standard. Nach dem Seitenwechsel engagierte sich der Tabellenzweite deutlich mehr, kombinierte gute Chancen heraus, doch verpasste es, den abermaligen Führungstreffer zu erzielen.

„Ich glaube, Tiddische hatte keine einzige Gelegenheit mehr, dazu haben wir noch Aluminium getroffen“, seufzte die rechte Hand von Sebastian Sommer. Während der 90 Minuten kam es aber zu, vorsichtig formuliert, scheinbar unsportlichen Zwischenfällen aus der Sicht von Seidler: „So ein Spiel habe ich noch nie erlebt und mir fehlen die Worte“, waren die einleitenden Worte.

Ohretals Seidler sauer: „Das war kein Fußballspiel mehr“

„Das war kein Fußballspiel mehr. Tiddische hat zwei Rote Karten wegen Treten bekommen. Wir haben 102 Minute gespielt, weil die gegnerischen Spieler nur liegen geblieben sind.

Auch Trainer Zaibi hat Gelb-Rot wegen Meckern bekommen“, ließ Seidler seinen Frust raus. Und weiter: „Wir wurden beleidigt, getreten und bespuckt“, fügte Seidler hinzu.

Teutonen-Übungsleiter Zaibi wies jegliche Beschuldigung jedoch zurück: „Wir haben uns nicht daneben benommen und niemanden beleidigt oder bespuckt“, erörterte Zaibi seine Sicht der Dinge.

Zaibi kontert: „Wir spielen körperbetonten Fußball“

Ohretal sei „einfach nur sauer“, dass die drei Punkte nicht aufseiten des Heim-Teams gelandet sind. „Ohretal hat von Anfang an versucht, den Schiedsrichter auf ihre Seite zu kriegen und haben sich immer fallen lassen“, argumentierte die Tiddische-Seite weiter.

Auch die Gelb-Rote Karte für das eigene Verhalten befand Zaibi als nicht gerechtfertigt. Finalisierend argumentierte der spielende Trainer: „Wir spielen körperbetonten Fußball und haben heute als Team gekämpft.“ Trotz eines emotionalen Spieles nahmen beide Riegen immerhin einen Punkt mit.



SV Hankensbüttel – FSV Vorhop-Schön. 3:0 (2:0)

Das Resultat liest sich galant, doch bei HSV steckt stets harte Arbeit hinter dem Erfolg, wie HSV-Coach Dirk Asmus auch bestätigte. „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel unter Kontrolle gehabt. Der FSV hatte nicht eine gute Chance und wir haben aus einer disziplinierten Grundordnung auch gute Umschalt-Momente geschaffen“, war der Übungsleiter voller Freude.

Hankensbüttel übernahm die Kontrolle

So war der erste Treffer durch einen verwandelten Elfmeter von Ali Jfeily folgerichtig. Das beruhigende zweite Tor fiel unter die Kategorie Dusel: „Nach einem Eckball gab es etwas Gewühl, der Ball prallte auf der Torlinie zweimal an zwei Tülau-Spielern ab und ging ins Tor“, berichtete Asmus.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der Tabellenführer weiter die Kontrolle und ließ nicht wirklich viel anbrennen. „Doch es gab eine kleine Phase, wo Vorhop gute Möglichkeiten kreierte“, wollte der Trainer nicht unerwähnt lassen.

Die Männer vom Jungbluthplatz ließen sich davon keineswegs beirren und spielten ihren Stiefel weiter runter. Marvin Schiller köpfte nach der Ecke von Bjarne Asmus mustergültig zum 3:0 ein und vollendete das Ergebnis.



FC Oerrel – SV Jembke 1:3 (0:2)

Die Mini-Euphorie nach dem Punkt gegen Eischott ist etwas verflogen. „Aber es war nicht schlimm“, relativierte Oerrel-Coach Björn Meissner.

Jembke verbuchte zu Beginn mehr Spielanteile und ging mit einem Doppelschlag fix mit 2:0 in Front, doch der Tabellenletzte steckte nie auf.

Oerrel fehlt die Ruhe am Ball

„Wir hatten auch ganz ordentliche Möglichkeiten, doch waren gerade beim zweiten Gegentreffer zu schläfrig hinten.“ In Halbzeit zwei gestaltete der Gastgeber die Partie etwas ausgeglichener. „Dazu schießen wir ein Tor, ich stelle auf Dreierkette um und bringen einen Stürmer, doch dann werden wir ausgekontert“, pointierte Meissner.

Sinnbildlich für die aktuelle Lage formulierte der Übungsleiter final: „Mit etwas mehr Ruhe, könnten wir uns mehr rausspielen.“



SV Tülau/Voitze – SV Eischott 0:2 (0:1)

Der Startpunkt zur Wende? „Ich hoffe doch“, freute sich Eischott-Trainer Lukas Heider nach dem Erfolg bei Tülau/Voitze. Allerdings zeigte sich der Übungsleiter mit der ersten Halbzeit sehr unzufrieden: „Wir haben kein Ball an den Mann bekommen. Obwohl Tülau nicht gepresst hat, haben wir sie eingeladen.“

Tülau nutzt die individuellen Fehler Eischotts nicht

Glück nur für den SVE, dass der heimische SV daraus kein Kapital rausgeschlagen hat. „Sie hatten drei bis vier Konter, aber haben es nicht sauber zu Ende gespielt“, wischte sich Heider die Schweißtropfen ab.

Anders aber in Halbzeit zwei, als die Schwarz-Roten die Partie mehr an sich rissen, mehr Ballbesitz verbuchten und auch trafen. „Der Führungstreffer war ein Eigentor, als wir den Ball von der Grundlinie mit Geschwindigkeit in den Sechzehner passten und Tülau den Fuß dazwischen hatte.

Kevin Fries setzt den Deckel drauf

Beim zweiten Tor wird Kevin Fries auf links geschickt, tanzt einen Spieler an der Sechzehner-Kante aus und trifft“, hob der Coach den Daumen. Gewiss kreierte der Sieger noch Tor-Gelegenheiten, um das Resultat höher zu gestalten, doch die drei Punkte stehen über allem.

Vor allem, weil Eischott das Spiel zu zehnt beenden musste. Özgür Cansi sah die Ampelkarte (Heider: „Ein Foul war es, aber keine Rote Karte.“). Sei’s drum. Eischott sammelt den Dreier ein und wird darauf aufbauen wollen.



SV Barwedel – SV Osloß 1:2 (1:2)

Das wird den FC Ohretal freuen. Mit einem Sieg hätte der SV Barwedel punktemäßig mit dem benannten FCO gleichziehen können, Doch Pustekuchen! Knapp verlor der Tabellendritte mit 1:2 gegen den SV Osloß. Schon zum Pausen-Pfiff musste das Heim-Team mit dem Ergebnis leben, doch kam nicht mehr zurück.



VfL Wahrenholz II – SV Tappenbeck 1:6 (1:3)

Klatsche dahoam! Der Unterbau bekam gegen den SVT alle Schwächen aufgezeigt. Schon in Halbzeit eins zeigte sich die Taterbusch-Reserve alles andere als standfest und musste drei Gegentore hinnehmen. Nach dem Pausen-Tee spielte Tappenbeck weiter eifrig auf das Tor des Heim-Teams und belohnte sich mit drei weiteren Buden. Ein rabenschwarzer Sonntag für Wahrenholz II.