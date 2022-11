1. Kreisklasse: Eischotts Last-Minute-Frust: FCO nun Erster

Von: Marvin Scholz

Ein unverhofft enges Duell: Der Tabellenletzte FC Oerrel (r. Henning Holdhaus) bot dem neuen Spitzenreiter FC Ohretal (Eric Meyer) bei der knappen 1:2-Heimniederlage die Stirn. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land – Und plötzlich war völlig der Stecker gezogen... Trotz einer 2:0-Pausenführung glitt dem SV Eischott das Heimspiel in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 gegen Tappenbeck kurz vor Toreschluss noch völlig aus den Händen (2:3). Dadurch huschte der SV Hankensbüttel als Sieger im Verfolgerduell und Nutznießer in der Tabelle vorbei auf Platz zwei. Auch der Neu-Primus FC Ohretal tat sich beim Schlusslicht enorm schwer.

Staffel 1

VfL Wahrenholz II – FC Germ. Parsau 0:2 (0:0)

Der Germanen-Trainer Sören Henke hatte schon vor dem Spiel klar das Ziel definiert: „Wir wollen alle drei Punkte aus Wahrenholz mitnehmen.“ Ganz so einfach stellte sich die Situation dann aber doch nicht dar. Der heimische VfL hatte in der ersten Hälfte eines kampfbetonten und teilweise hektischen Spieles durchaus Chancen, um in Führung zu gehen. Der Parsauer Torwart Luca-Joel Jander hat, durch geschicktes Herauslaufen, ein paar Wahrenholzer Großchancen verhindert. Ein glückliches Händchen hatte der Gästetrainer mit seinen Wechseln. Der eingewechselte Finn Erfurt legte für den ebenfalls zur Halbzeit gekommenen Lennart Münzer zum 1:0 auf. Auch nach dieser glücklichen Führung hatte die LandesligaReserve weitere Chancen zum Ausgleich. In der letzten Spielminute war der Deckel für die Germanen dann endlich drauf, Kevin Schulz verwandelte einen an Lennart Münzer verschuldeten Elfmeter zum glücklichen 0:2-Endstand.



SV Hankensbüttel - SV Barwedel 3:1 (2:1)

Mit zwei „Sahneszenen“ begann für den HSV dieser Spieltag. Bereits nach 13 Minuten stand es 2:0 für den Gastgeber. Bjarne Asmus (8. Minute) und Nick Schnöckel (13. Minute) erzielten die frühe Führung. In der Mannschaft hatte man anschließend ein offensichtlich zu sicheres Gefühl. Folgerichtig erzielten die Gäste durch Elias Lange flott den Anschlusstreffer. Die Halbzeitansprache des Trainers Dirk Asmus fiel dann offensichtlich wohl etwas deutlicher aus. In der zweiten Halbzeit waren Einsatz und Spielfreude wieder deutlich vorhanden. Folgerichtig erzielte in der 59. Minute Mattis Wiemer das 3:1. Danach lief die Offensivabteilung des HSV wieder auf vollen Touren. Aber im Barwedeler Tor stand mit Mirco Serve ein unüberwindbarer Torwart. Mehrere hochkarätige Torschüsse wehrte er ab und ließ die Hankensbütteler Offensiv-Abteilung verzweifeln. Fazit: Der HSV ist wieder mittendrin im Aufstiegsrennen.



SV Jembke – FSV Vorhop-Sch. 1:2 (0:0)

Die Zuschauer hatten das Gefühl, beide Mannschaften hätten speziell für die erste Halbzeit einen Nichtangriffspakt geschlossen. Gelungene Spielzüge oder gar Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Beide Trainer betonten unisono: „Wer hier das erste Tor schießt, gewinnt.“ Das sollte sich dann auch bewahrheiten. Hauke-Martin Köllmann erzielte die verdiente Führung für den FSV und Kevin Büttner machte in der 85. Minute der regulären Spielzeit den Sack zu. Das 1:2 durch Cedric Hollas tief in der Nachspielzeit war nur noch reine Ergebniskorrektur. Vorhop-Schönewördes Coach Peter Dierks war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Darauf können und werden wir aufbauen.“



SV Eischott – SV Tappenbeck 2:3 (2:0)

Das Spiel ging, wie es zu erwarten war, los mit viel Ballbesitz und einem Sturmlauf des SV Eischott. Folgerichtig der Führungstreffer in der 27. Minute durch Kevin Fries. Nur drei Minuten später bereits das 2:0, dieses Mal lautete der Torschütze Hendrik Svetlik per Foulelfmeter. Mit dem Gefühl einer sicheren Führung kamen die Eischotter aus der Halbzeitpause. Aber bereits in der 49. Minute stand es durch ein Tor von Henrik Berlinecke nur noch 2:1. Als Spieler und Zuschauer bereits glaubten, der heimische SVE würde das Spiel schon irgendwie nach Hause schaukeln, erzielte Jerome Atze mit einem abgefälschten Freistoß das 2:2 – wobei der Treffer offiziell als Eigentor von Eischotts Marian Szczesniak gewertet wurde. Damit allerdings nicht genug: Henrik Berlinecke erzielte in der ersten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch den 2:3-Endstand, das Geschehen war komplett auf den Kopf gestellt. „Wir wissen“, so der überglückliche SVT-Trainer Guiseppe Millemaci, „dass wir einigen Mannschaften im oberen Tabellendrittel heute eine Freude gemacht haben. Aber wichtig ist die gute Stimmung in meiner Mannschaft.“



SV Tülau-Voitze – SV Teut. Tiddische 4:2 (2:0)

Die Teutonen begannen sehr schwungvoll und hatten dann auch in den ersten Spielminuten gute Chancen, um in Führung zu gehen. Durch ein, aus Sicht des Tiddischer Kapitäns Marcel Zymella, unberechtigten Elfmeter gerieten der Aufsteiger dann allerdings in Rückstand. Der Elfmeterschütze Dustin Jackwerth legte eine Minute später direkt nach und der SV Tülau/Voitze führte unversehens mit 2:0. Das war dann auch der Halbzeitstand. Für den zweiten Durchgang hatten sich die Gäste offensichtlich etwas vorgenommen. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff verwandelte Wieland Bartels einen Elfmeter sicher zum 2:1-Anschlusstreffer, Marcel Zymella glich dann sogar aus. Tiddische wurde durch eine Rote Karte jedoch geschwächt und Tülau kam wieder zurück ins Spiel. Christian Dering erzielte in der 69. Minute das 3:2. Das Endergebnis zum 4:2 besorgte drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit der kurz vorher eingewechselte Nico Damhuis.



FC Oerrel – FC Ohretal 1:2 (1:2)

Das war ein unerwartet schwer erkämpfter Sieg für den neuen Tabellenführer FC Ohretal. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel zweier Mannschaften, die sich in unterschiedlichen Tabellensituationen befinden. Der FC Ohretal ging durch einen, sicher von Andreas Hogenkamp verwandelten, Foulelfmeter in Führung. In der 30. Minute erzielte Leon Peesel den verdienten 1:1-Halbzeitstand für den gastgebenden FCO. „In der gesamten ersten Halbzeit spielten wir auf Augenhöhe“ konstatierte Oerrels Trainer Björn Meissner. Nach dem Seitenwechsel waren die Ohretaler, so Meissner, hingegen schon überlegen. Folgerichtig machte Sören Meyer mit seinem 2:1-Treffer den Auswärtssieg perfekt. „Auf der abgelieferten Leistung können wir aber aufbauen“ so der zufriedene Oerreler Trainer.



Staffel 2

TuS Seershausen/Ohof – SV Wagenhoff 3:1 (1:1)

Ohne ihren verhinderten Cheftrainer Rene Vranken sah es für die Wagenhoffer im Gastspiel beim favorisierten TuS aus Seershausen/Ohof lange Zeit gut aus. Die Grün-Gelben waren durchaus überraschend durch Filip Blosat in Front gezogen (18.), ließen sich auch von der relativ schnellen Antwort des Gastgebers (26.) nicht aus der Fassung bringen. Doch mit zunehmender Spieldauer nahm das Seershäuser Übergewicht immer weiter zu. Was sich dann auch in der vollendeten Wende niederschlug. Markus Kuehne (61.) und Tammo Lüddecke (78.) wendeten das Blatt. Ein später Platzverweis gegen die Platzherren änderte am Spielausgang nichts mehr.