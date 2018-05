Kölle-Brüder bescheren TuS Ehra-Lessien DFB-Bonus

red Gifhorn/Ehra-Lessien.

Kann sich der TuS Ehra-Lessien bald mit zwei Bundesliga-Spielern rühmen? In jedem Fall hat der Club aus der Samtgemeinde Brome mit den Brüdern Niklas und Robin Kölle zwei Jungtalente ausgebildet, die es zu Einsätzen in den DFB-Nationalteams geschafft haben! Davon profitiert nun auch der frühere Heimatverein: Der TuS erhielt aus dem Bonus-Topf der DFB-Talentförderung gleich zwei Schecks in Höhe von 1200 Euro.

Niklas Kölle (Jahrgang 1999) wechselte bereits früh zum großen Nachbarn VfL Wolfsburg und absolvierte bisher sechs Spiele in der deutschen U18-Nationalmannschaft. Im Ligaspielbetrieb kickt der Linksverteidiger aus Ehra-Lessien seit Mitte 2016 in der U19 des 1. FSV Mainz 05. Diese belegte im Abschluss-Klassement der abgelaufenen Saison den vierten Platz in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest, Niklas kam dabei 14 Mal zum Einsatz.

Sein Bruder Robin (2001) kam bisher bei einem Länderspiel in der U16 sowie zwei Einsätzen der DFB-U17 und spielt mit den B-Junioren des VfL Wolfsburg ebenfalls im deutschen Oberhaus. Aktuell kämpft der jüngere Part der hoffnungsvollen Familienbande als einer von drei Jungwölfen mit der Nationalmannschaft noch bis zum 20. Mai in England um den Europameistertitel. Der Auftakt am Samstag gegen die Niederlande ging allerdings in die Hose (0:3).

Aber auch der MTV Walle freut sich über eine satte Finanzspritze vom DFB: Mit Tom Kaspar Berger (2001) wuchs machte dort ein Nachwuchskicker seine ersten Schritte, der bereits drei Mal in der deutschen U16 zum Einsatz kam. Tom ist Teamkollege von Robin Kölle bei Wolfsburgs U17.

Aber wann fließen diese Bonuszahlungen eigentlich? Der DFB führt im Bereich der Talentförderung eine umfangreiche Statistik über die eingesetzten Spieler in den U-Nationalmannschaften. Wird ein Spieler dort erfasst, wird seine Karriere im Jugendbereich gecheckt. Berücksichtigt werden die Amateurvereine bis hoch zur 3. Liga, die mindestens zwei Jahre an der Ausbildung der Toptalente beteiligt waren. Das Geld – wohl gemerkt eine Einmal-Zahlung – fließt letztlich automatisch über den zuständigen Landesverband an den Club. „Natürlich gibt es Vorgaben, wofür das Geld verwendet werden muss“, sagt Thorsten Becht, Referent für Talentförderung beim DFB. Die Bonuszahlung muss demnach für „Maßnahmen zur Förderung des Juniorenfußballs“ verwendet werden – also Bälle, Trikots, Trainingsutensilien oder andere Dinge für die jungen Mitglieder. Die zweckgebundene Verwendung durch den Verein wird vom jeweiligen Landesverband kontrolliert. Zur Zeit liegt der Sockelbetrag des Bonussystems bei 1200 Euro für die zweijährige Förderung der Kicker – genau diese Summe floss nun doppelt in die TuS-Kasse. Für jedes weitere Jahr erhält der Verein weitere 500 Euro.