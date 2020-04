Knesebecker Taktikfüchse vorn dabei

e-Football Kreisliga Gifhorn: Brome überrascht, Tülau-Voitze hält Rote Laterne

e-Football-Kreisliga sorgt bei den 24 Mannschaften aus dem NFV-Kreis Gifhorn für Abwechslung und Kurzweil.

Gifhorn – Galoppierende Einhörner, lauernde Burgherren und rotgefährdete Tülauer. . . Nach drei von elf Spieltagen der Hauptrunde in der eFootball-Kreisliga Gifhorn kristallisiert sich in den beiden Gruppen mehr und mehr eine Hackordnung an den Controllern heraus.