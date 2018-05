Knesebeck leistet Nachbarschaftshilfe

Der VfL Knesebeck hat ein Herz für seine Nachbarn: Die Einhörner bogen am gestrigen Himmelfahrts-Tag einen Rückstand gegen Kellerkind MTV Wasbüttel noch um und leisteten so Schützenhilfe für Vorhop (nur 0:0 gegen Meinersen) und Wittingen.

SV Groß Oesingen – SV Leiferde 2:1 (0:0)

Die ersten 20 Minuten war der SV Groß Oesingen gefühlt noch in der Kabine. Allerdings verpasste es die SV Leiferde, daraus Kapital zu schlagen. Die Blau-Weißen hatten mehr Ballbesitz, aber eine nennenswerte Chance entwickelte sich in der Drangphase nicht.

Im zweiten Teil der ersten Hälfte wurden die Hausherren dann besser. Doch meistens fehlte der letzte entscheidende Pass, sodass es mit einer Nullnummer in die Pause ging. Nach dem Wechsel spielten die Schützlinge von König dann gefälliger nach vorne, mit mehr Zug zum Tor, was sich auch sofort auszahlte. Nach Pass von Christoffer Janz kam Eduard Litau an das Leder, der in die Mitte zog und ins kurze Eck verwandelte (49.). Nur zehn Minuten später folgte der nächste Streich: Der Gastgeber eroberte das Spielgerät in der eigenen Hälfte und schaltete schnell um. Schließlich vollstreckte Niklas Dierks am Ende der Ballstafette zum 2:0 (59.).

Nur kurz vor Schluss der Partie musste der SVGO nochmals ein paar Minuten zittern, weil Mario Meyer verkürzte (88.). Mehr als nur Zittern war es dann aber auch nicht mehr. „Der Sieg geht in Ordnung. Nur hätten wir die Partie schon früher entscheiden müssen“, so König.

VfL Knesebeck – MTV Wasbüttel 2:1 (0:0)

„Ein spannendes, aber kein schönes Spiel.“ Detlef Weber sah ein schweres Stück Arbeit für seine Knesebecker gegen einen kompakten Gegner aus Wasbüttel. Der Coach war am Ende spürbar erleichtert: „Ich bin froh, dass wir es nach sechs Spielen ohne Sieg wieder hinbekommen haben. Wir brauchten die Punkte, um nicht selbst noch über den Abstieg nachdenken zu müssen.“

Nach einer an Höhepunkten armen ersten Halbzeit geriet der VfL zunächst ins Hintertreffen, doch ein verwandelter Handelfmeter von Christoph Bahnmüller (65.) erwies sich laut Weber als „Knotenlöser“. Francesco Natale traf dann nach überragender Vorarbeit von Marco Jäkel zum Sieg.

VfL Vorhop – SV Meinersen 0:0

Eine Nullnummer der eher öden Art. Farbe brachte nur der Schiedsrichter mit zwei Platzverweisen ins Spiel. Zunächst wurde Aaron-Bela Bühlow von seinem Meinerser Gegenspieler im Gesicht getroffen – Rot nach nur 13 Minuten. Doch Vorhop verstand es nicht, die Überzahl auszunutzen. „Wir haben gespielt, gespielt, gespielt, aber es kam nichts Nennenswertes bei rüber. Am Sechzehner war Schluss“, seufzte der VfL-Vorsitzende Nicky Urbanitsch.

Bei einem Konter hatte Vorhop sogar Glück, Christian Graf lenkte den Schuss noch den Pfosten. Bühlow, vorher Opfer, handelte sich später selbst noch die Ampelkarte ein.

Von Ingo Barrenscheen und Jannis Klimburg