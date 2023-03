„Klare Reaktion“: Eischott empfängt Schlusslicht

Von: Marvin Scholz

Tanzt der HSV einfach weiter: Im Spiel gegen den SV Jembke wollen Marvin Schiler (am Ball) und Co. den nächsten Dreier einfahren. © Marvin Scholz

Eine Reaktion ist vonnöten! Der FC Ohretal will in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 beim SV Osloß dreifach punkten. Germania Parsau vermag Ähnliches zu tun und erwartet einen Sieg gegen Teutonia Tiddische. Vorhop-Schönewörde begrüßt Wahrenholz II.

SV Bokensdorf – Tülau/Voitze (So., 13 Uhr)

Ob das Selbstvertrauen nach dem Unentschieden gegen Parsau gestiegen ist? „Ja, auf jeden Fall“, dokumentiert Tülau/Voitze-Trainer Rüdiger Bratze sehr selbstsicher. Doch nun kommt Bokensdorf. Eine Hürde, die sicherlich nicht viel kleiner sein wird. Doch die Spiel-Idee steht fest: „Wir wollen etwas defensiver anfangen und Bokensdorf das Spiel machen lassen“, gibt Bratze den ersten Hinweis, wie sich das Duell entwickeln könnte. Doch alle Achtung vor dem SVB: „Sie halten kämpferisch stark dagegen und können bei den Gegnern gut mithalten“, lobt der Frontmann den nun kommenden Kontrahenten. Abermals geht es darum, dieselbe Leidenschaft und Kampfbereitschaft auf den Rasen zu bringen.



SV Jembke – SV Hankensbüttel (So., 15 Uhr)

Es liegt aktuell im HSV-Blut. „Wir schauen und sind total bei uns und blenden die Tabelle aus“, formuliert Hankensbüttel-Coach Dirk Asmus. Dementsprechend gilt auch gegen Jembke: Komme, wer wolle! Doch einen fehlenden Respekt kann man dem Übungsleiter wahrhaftig nicht ankreiden: „Das wird ein schweres Auswärts-Spiel und wir sind gewarnt.“ Obowhl der SVJ nur den achten Platz belegt, erkennt der Frontmann Stärken in den Strukturen: „Die Mannschaft hat eine gute Entwicklung genommen und sie wollen Fußball spielen.“ Am Sonntag will der HSV wieder an Zielstrebigkeit dazugewinnen.



SV Tapppenbeck – SV Barwedel (So., 15 Uhr)

Zwei Teams, die den oberen Mannschaften richtig Paroli bieten wollen, treffen aufeinandern. Speziell der SVB konnte sich nach dem vergangenen Wochenende auf den zweiten Platz katapultieren. Aber auch der SVT ärgerte den Mitaufstiegs-Favoriten FC Ohretal



SV Osloß – FC Ohretal (So., 15 Uhr)

Die Enttäuschung nach dem Jembke-Spiel soll aus den Ärmeln geschüttelt werden. Und nun geht der FCO auch im Auswärts-Spiel als Favorit in die Partie. „Die meisten Mannschaften überlassen uns das Spiel. Aber wir wollen ja auch unser Spiel durchbringen“, fordert Ohretal-Co-Trainer Sebastian Seidler. Doch im Detail kann der Übungsleiter den Gegner nicht einschätzen: „Neuer Trainer, viele Neue im Sommer.“ Osloß werde über clevere Konter kommen und diverse Standards provozieren. „Von uns erwarte ich eine Reaktion.“



FC Germania Parsau – Teutonia Tiddische (So., 15 Uhr)

Die ganz großen Ambitionen sind raus, doch der Fokus bleibt oben: „Wir wollen mehr Punkte holen, als in der Hinrunde“, bekräftigt Parsau-Coach Sören Henke. Ein Sieg gegen Tiddische ist für den Übungsleiter ein Muss: „Natürlich sind wir der Favorit. Wir sind der FC Parsau und müssen das Spiel gewinnen.“ Auf Basis dieses Selbstverständnisses wollen die Germanen direkt die Initiative ergreifen und Tiddisches Stärken nicht zur Entfaltung kommen lassen: „Sie haben zwei bis drei individuell gute Spieler und verfügen über ein gutes Tempo“, schätzt Henke ein. Demnach müssen die Restverteidigung und das Aufbauspiel funktionieren.



SV Eischott – FC Oerrel (So., 15 Uhr)

Eischott-Trainer Lukas Heider macht keinen Hehl: „Wir brauchen eine Reaktion und müssen den Schalter umlegen.“ Das vergangene Spiel habe den Schwarz-Roten gezeigt, dass aktuell das Spielglück fehlt. Zeit, sich das Selbstverständnis gegen den Tabellenletzten zurückzuholen. Doch Obacht vor einem angeschlagenen Boxer: „Wenn Oerrel mit seiner geschlossenen Mannschaftsleistung auftritt, können wir auch gegen Oerrel verlieren“, artikuliert Heider drastisch. Doch der SVE weiß, worauf es ankommt: „Wenn man den Gegner beim Spielaufbau stört, haben wir eine Chance.“ Und weiter: „Wir wollen als Mannschaft auftreten und mit Vollgas endlich drei Punkte holen“, fordert Heider.



FSV Vorhop-Schönewörde – Wahrenholz II (So., 16 Uhr)

Nach dem überraschenden Erfolg gegen Barwedel dürfte die FSV-Brust deutlich in der Breite zugenommen haben. „Gegen Wahrenholz sind wir auch der Favorit“, unterstreicht Coach Peter Dierks, doch fügt fix hinzu: „Lokal-Derbys haben aber auch ihren eigenen Charakter.“ Im Rausche des Erfolgs will Vorhop-Schönewörde auch an der Spiel-Idee festhalten. „Wir wollen und werden mehr Ballbesitz haben und müssen davon ausgehen, dass Wahrenholz über Konter agiert.“ Um den nächsten Triumph zu bejubeln, fordert Dierks aber die Umsetzung von den bekannten Leitplanken: „Wir müssen kampf-, und laufbereit antreten. Im Prinzip so, wie gegen Barwedel.“