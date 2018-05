„Kein Spieler Normalform erreicht“

In der Deckung hatte der VfL Wittingen (M. Torsten Meyer) gewaltige Probleme mit dem VfB Fallersleben. Vor allem in Halbzeit eins kamen die Brauereistädter nicht zur Entfaltung. Foto: Klimburg

Fallersleben. Wären die Handballer vom VfL Wittingen doch lieber im Bett geblieben oder hätten den sonnigen Sonntag an der frischen Luft verbracht. Die Mannschaft von Trainer Christian Gades erwischte in der Verbandsliga einen mehr als rabenschwarzen Tag.

Beim VfB Fallersleben wurden die Brauereistädter am Ende mit 25:37 (7:21) vom Parkett gefegt.

„Das war die schlechteste erste Halbzeit der gesamten Saison. Kein Spieler hat nur annähernd Normalform erreicht“, schimpfte Gades. Nach nur neun Minuten war der Fehlstart schon perfekt. Zu diesem Zeitpunkt führte der VfB Fallersleben, der nun auch für eine weitere Verbandsliga-Saison planen kann, bereits mit 6:1.

Bei den Gästen lief alles schief, was in einem Spiel nur schief laufen kann. Erneut erlaubten sich die Wittinger zu viele einfache technische Fehler. Außerdem wurden die Chancen vorne leichtfertig liegen gelassen und zu oft verzettelte man sich im Eins-gegen-eins. Auch deshalb wurde die Leistung in Folge nicht besser. Im Gegenteil: Die Hausherren spielten weiter ihren Stiefel runter, erzielten ein Tempogegenstoßtor nach dem anderen. Mit gesenkten Köpfen und einem Spielstand von 7:21 gingen die VfLer in die Kabine. „Wir haben die Anfangsphase einfach total verpennt. Es lief wirklich nichts zusammen. Wenn man ehrlich ist, war die Partie nach 15 Minuten schon entschieden“, nörgelte der Übungsleiter.

Immerhin war nach dem Seitentausch ein leichtes Aufbäumen der Gäste zu erkennen. Auch weil Fallersleben nun einige Gänge zurückschaltete und nicht mehr mit vollen Einsatz bei der Sache war. Somit schmolz das Polster der Hausherren mit der Zeit immer mehr, doch am Ende war es nicht mehr als Ergebniskosmetik. Nach 60 Minuten stand ein ungefährdeter 37:25-Erfolg für den VfB Fallersleben auf der Anzeigetafel. Durch die Pleite war dann auch klar, dass die Brauereistädter am Ende nicht unter den drei Aufsteigern stehen werden. Der Abstand auf den Tabellendritten MTV Braunschweig II beträgt vor dem letzten Spieltag drei Zähler.

Von Jannis Klimburg