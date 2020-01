Lob an die Jugend

Wittingen – Der Start ins neue Handballjahr ist dem Landesligisten SG VfL Wittingen/Stöcken zuletzt mit einem Auswärtssieg geglückt. Nun gilt es, die gute Form zu bestätigen. Am heutigen Samstag geht es um 16. 30 Uhr beim SV Beckdorf II um zwei wichtige Zähler.

Die heutigen Kontrahenten werden sich noch bestens kennen. Es ist nicht mal einen Monat her, als sich beide bereits duellierten. Kurz vor Weihnachten gewann die SG VfL daheim gegen die SVB-Reserve 37:34. „Wir haben es ihnen recht einfach gemacht“, erinnert sich Wittingen/Stöcken-Coach Christian Gades zurück. Sein personell gebeuteltes Team hatte die Beckdorfer durch Fehler immer wieder zu einfachen Toren eingeladen. Vorweg: Personell sieht es auch diesmal nicht all zu rosig aus. Der zuletzt starke Tim Schmidt fehlt aus privaten Gründen, immerhin kehrt Christian Breustedt nach seiner Ellbogen-OP zurück.

Starke Youngster

Fehlen wird Simon Kamke, der für seine A-Jugend-Mannschaft aufläuft. Seine Jungspund-Kollegen Marvin Schiller und Jannes Hillebrand helfen dagegen dem Gades-Team. Letzterer überzeugte zuletzt mit starken Abwehraktionen in Seevetal. Allgemein spielen die im Sommer dazugestoßenen Talente eine wichtige Rolle im Landesliga-Team. „Sie sind keine Aushilfen, sondern wichtige Bausteine. Sie machen das gut“, freut sich Übungsleiter Gades über die starke Nachwuchsarbeit.

Druck auf die Abwehr

Und vielleicht überzeugen Schiller und Hillebrand auch in Beckdorf. Im Hinspiel, erinnert sich Gades zurück, brillierte das Team aus der Brauereistadt in der Offensive, „wenn wir auf die Abwehr Druck gemacht haben“. Das soll auch diesmal klappen. „Wenn wir so auftreten, wie zuletzt in Seevetal, können wir die Punkte mitnehmen“, ist sich Gades sicher.

VON ROUVEN PETER